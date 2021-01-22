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Çok Güzel Hareketler 2 - 70. Bölüm Fragmanı

22 Ocak 2021 Cuma - 14:32 | Son Güncelleme : 22 01 2021 - 14:41

Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak’ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan’ın yönetimindeki atölyeden çıkan yeni skeçleriyle Kanal D’de!


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