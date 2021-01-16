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Çok Güzel Hareketler 2- 69. Bölüm Fragmanı

16 Ocak 2021 Cumartesi - 17:21 | Son Güncelleme : 16 01 2021 - 17:21

Çok Güzel Hareketler 2 - 69. Bölüm Fragmanı - 2 yayında!


 Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak’ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan’ın yönetimindeki atölyeden çıkan yeni skeçleriyle Kanal D’de!
 

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