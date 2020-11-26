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Çok Güzel Hareketler 2, 63. bölüm fragmanı yayında!

26 Kasım 2020 Perşembe - 10:56 | Son Güncelleme : 26 11 2020 - 10:56

Çok Güzel Hareketler 2, yeni skeçleriyle ekranlara geliyor...


Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak’ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan’ın yönetimindeki atölyeden çıkan yeni skeçleriyle Kanal D’de!
 

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