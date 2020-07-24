Müzisyen ve yapımcı Ercan Saatçi’nin sunuculuğunu yaptığı “Çok Akustik” programında her bölümde ayrı bir ünlü ismi ağırlayacak, sohbet ve müzik bir arada olacak. Çok Akustik Cumartesi 23.45'te Kanal D’de!
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Çok Akustik'te bu haftaki konuk Kubat!
24 Temmuz 2020 Cuma - 18:11 | Son Güncelleme : 24 07 2020 - 18:21
Çok Akustik 8. Bölüm Fragmanı yayında! Ercan Saatçi'nin sunduğu Çok Akustik programının yeni bölüm konuğu Kubat oluyor.
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