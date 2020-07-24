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Çok Akustik'te bu haftaki konuk Kubat!

24 Temmuz 2020 Cuma - 18:11 | Son Güncelleme : 24 07 2020 - 18:21

Çok Akustik 8. Bölüm Fragmanı yayında! Ercan Saatçi'nin sunduğu Çok Akustik programının yeni bölüm konuğu Kubat oluyor.


Müzisyen ve yapımcı Ercan Saatçi’nin sunuculuğunu yaptığı “Çok Akustik” programında her bölümde ayrı bir ünlü ismi ağırlayacak, sohbet ve müzik bir arada olacak. Çok Akustik Cumartesi 23.45'te Kanal D’de!
 

 

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