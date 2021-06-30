Çocuklarla nitelikli zaman geçirmek

Çocuk gelişimine dair okumalar yapıldığında en çok tavsiye edilen durumlardan biri çocuklarınızla nitelikli zaman geçirmektir. Anne ve babalar olarak yoğun koşuşturma içinde bazen çocuklarımızı ihmal edebiliyoruz. Bir taraftan ev işleri, bir taraftan iş yerimizde bize verilen görevler ve arkadaşlarımızla geçireceğimiz zamanlar sonrası arta kalan vakitte çocuklara yeterince ilgi gösteremeyebiliyoruz.

Araştırmaların bazılarında geçmişe nazaran çocuklarımızla daha çok ilgilendiğimiz sonucuna ulaşılmıştır. Örneğin The Economist tarafından yapılan bir araştırmada gelişmiş ülkerlerde 50 yıl önce annelerin çocuklarıyla geçirdikleri süre 52 dakikayken bugün 104 dakikaya yükselmiştir. Babalardaki oran ise 15 dakikadan 60 dakikaya yükselmiştir. Yalnız nicelik olarak artan bu zamanı nitelikli olarak geçirdiğimiz söylenemez.

Çocuklarımızla nasıl nitelikli zaman geçirebiliriz?

1- Çocuklarınızla kendi aranızda gün içinde gerçekleştirebileceğiniz ritüeller oluşturun. Örneğin, çocuğunuzla birlikte geceleri diş fırçalamaktan sabahları birlikte kahvaltı hazırlamaya, kitap lığın önünden beraber kitap seçmekten birlikte evi temizlemeye kadar belirli günlerde ya da belirli zamanlarda yapmayı kararlaştırdığınız ritüelleriniz olsun.

2- Çocuğunuza her gün onu sevdiğinizi söyleyin. Eve gittiğiniz anda, çocuklarınıza sarılmanız ve öpmeniz onların çok hoşuna gidiyor! Sevginizi dile getirebileceğiniz hiçbir fırsatı kaçırmayın.

3- Çocuklarınızla birlikte yemek yapın ve yemek esnasında sohbet edin.

4- Aktivitelerinizin zamanlarını planlayın. Örneğin, çocuklarınızla yapacağınız her türlü aktiviteyi birlikte planlamanız onların öz disiplinleri ve kendilerini ifade edebilmeleri noktalarında çok büyük faydalar sağlayacaktır.

5- Çocuklarınızla doya doya oyun lar oynayın. Çocukların en keyif aldığı aktivitenin oyun oynamak olması gerçeğinden yola çıkarak onlarla oyun oynayarak nitelikli zaman geçirebilirsiniz.

6- Çocuklarınızla vakit geçirirken teknolojik cihazlarınızı bırakıp sadece onlarla ilgilenmeye büyük özen gösterin. Telefonunuza baktığınızda çocuğunuz ona yeterince değer vermediğinizi düşünebilmektedir.

7- Dışarda birlikte faaliyetler yapın. Birlikte parka giderek veya müze ziyareti yaparak eğlenerek nitelikli zaman geçirebilirsiniz.

8- Birlikte film veya dizi izleyin. Bunları izledikten sonra üzerine sohbet etmeyi de ihmal etmeyin.

9- Birlikte hobiler edinin. Çocuklarınızla birlikte sanatsal aktiviteler yapmak hem onları hem sizi geliştirecektir. Birlikte katılacağınız ya da yapacağınız faaliyetler bağınızı daha kuvvetli hale getirecektir.

10- Çocuklarınızın sevdiği karakterleri taklit edin. Bu durum onları hem güldürecek hem de eğlendirecektir.