Çocukların okulda başarılı olması için, okulların açılmasını beklemek sıkça yapılan bir hata. Yaz aylarında spor, sanat ve kültür aktivitelerini içeren yaz kampları ile, çocukların gelişimine destek olmak mümkün.

Çocukların yaz tatillerindeki aktiviteleri, okuldaki ve sosyal yaşamdaki başarılarını etkiliyor.

YAZ AYLARINDA ÇOCUKLARIN FİZİKSEL, ZİHİNSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ NASIL SAĞLANIR?

Yaklaşık 2 yıldır devam eden pandemi süreci sebebiyle tüm öğrenciler eğitim lerine evden ve kamera karşısından devam ettiler. Öğrencilerin alışık olmadıkları bu zorlu süreç kış aylarında dışarı da çıkılamaması nedeniyle daha zor bir hal aldı. Öğrenciler için zor geçen bu süreç çocuklarını ev ortamında sosyalleştirmeye çalışan veliler için de oldukça zor geçti.

PANDEMİ SÜRECİ ÖĞRENCİLERİN SOSYAL GELİŞİMİNİ DE OLUMSUZ ETKİLEDİ

Özellikle çalışan anne babalar için büyük bir soruna dönüşen süreç, öğrencilerin akademik hayatları kadar sosyal yaşamlarını da olumsuz etkiledi. Kültür, sanat ve spor gibi kişisel gelişimde son derece önemli olan branşlar için herhangi bir eğitim alınamaması öğrencilerin fiziki ve ruhsal gelişimlerinde ciddi etkiler gösterdi.Sanat eğitimleri ya da sanatsal etkinliklerin çocuklar üzerinde beyin gelişimi, ince ve kalın motor kaslarının gelişimi, dil gelişimi gibi faydalarının yanında, yaratıcı düşünen, özgüven sahibi, kendini doğru ifade edebilen, ne istediğini bilen bireyler olmalarına da katkısı büyüktür. Çocuklar, fiziksel ve sanatsal etkinlikler ile aslında ihtiyaçları olan tüm gelişim alanlarının alt yapısını oluşturur ve geleceklerini bunun üzerine inşa etmeye devam ederler. Sanatsal aktiviteler ve etkinliklerle vücutlarını koordineli kullanmayı, dengede durabilmeyi öğrenecek, motor kas becerilerini geliştirecek ve en önemlisi sosyal alanda da özgüven sahibi olup yaşamsal beceriler kazanacaklardır. Bilişsel ve duygusal becerileri gelişen çocukların sınava hazırlık süreçlerinde de çok daha hızlı gelişim gösterdikleri, algılarının daha açık olduğu yapılan araştırmalarla ortaya konmuştur. Tüm bu alanlarda kişisel gelişimlerini tamamlayan bireyler, sosyal yaşamlarında girdikleri ortamlara kolaylıkla uyum sağlayabildikleri için akademik hayatlarında çok daha başarılı olmaktadırlar.

YAZ DÖNEMİNİ ÇOCUKLARIMIZ İÇİN NASIL FAYDALI HALE GETİREBİLİRİZ?

Kolay Kampüs Genel Müdürü Nilay Özmen, “Sadece eğitime değil, eğitimle ilgili her alana yatırım yapıyoruz. Yaz aylarında çocuklarımıza gelişim imkanı sunabileceğimiz en etkili yöntemlerden biri yaz kampları. Kolay Kampüs (www.kolaykampus.com) ve Forte Kültür Sanat Akademi iş birliği ile oluşturduğumuz yaz kamplarında, çocuklarımızın hem fiziksel hem sanatsal hem sosyal gelişimleri için tüm planlamaları yaptık ve pandemiye yönelik tüm önlemleri büyük bir titizlikle aldık. Kültür sanat kamplarımızda, çocuklarımızın zihinsel ve bedensel gelişimlerini, sosyal becerilerini geliştirmeye yönelik, alanında uzman eğitimciler tarafından hazırlanan programları uyguluyoruz. Bu programlar sayesinde çocuklarımız aynı zamanda evde geçirdikleri zamanları telafi edecek, kaliteli ve keyifli geçirecekleri kamp günlerinin keyfini çıkaracaklar” dedi.

KAMPLARDA ÖĞRENCİLERİ NELER BEKLİYOR?

Ağustos ayı boyunca devam edecek olan kültür, sanat ve İngilizce kamplarında öğrenciler tatillerini yaparken, müzik, görsel sanatlar, dans, basketbol , futbol, yüzme ve jimnastik branşlarında eğitimler alacaklar. İngilizce dersler içerisinde konuşma kulüpleri ve yarışmalara katılabilecekler. Turnuva ve yarışmalarla birlikte takım çalışması ve disiplin gibi kazanımlar da elde edebilecek olan öğrencilere, kamp sonunda katılım sertifikaları verilecek.