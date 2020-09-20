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Çocukların silahla oyunu ölümle bitti

İHA |  20 Eylül 2020 Pazar - 22:43 | Son Güncelleme : 20 09 2020 - 22:43

Adana’nın Kozan ilçesinde babasının tüfeği ile kuş avlamadan dönerken ayağı kayıp düşen 12 yaşındaki çocuğun omuzundan düşen tüfeğin ateş alması sonucu, 8 yaşındaki kardeşi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, Kozan ilçesinde Bucak Mahallesinde 12 yaşındaki S.Ç., 8 yaşındaki kardeşi E.Ç. ile  ailelerinden habersiz evin yakınında tüfekle kuş avladıktan sonra eve döndüğü esnada ayağının kayması sonucu omzunda bulunan tüfeğin düşmesiyle kardeşi E.Ç.’yi boyun ve sağ omuz üstünden vurarak yaraladı. 8 yaşındaki E.Ç., kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda kullanılan tek kırma tüfeğe jandarma ekipleri tarafından el konulurken, aile ve 12 yaşındaki S.Ç. hakkında 18 yaşından küçük olması sebebiyle suça sürüklenen çocuk sıfatıyla adli tahkikat başlatıldı. Jandarma ekipleri soruşturmayı sürdürüyor.

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Adana Kozan kuş
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