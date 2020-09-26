Çocukların kelimeleri oyuncakları: 2-12 yaş arası...

Klinik Psikolog Nilay Gürtaş, 2-12 yaş arası çocuklarda uygulanan ve problem çözme becerisini geliştiren, empati kurmayı ve dürtüleri kontrol etmeyi öğreten ‘oyun terapisi’ ile mümkün olduğunu söyledi.

Oyun, çocuğun kişisel, beden ve zekâ gelişimini destekleyen, kendini ifade ettiği kuralları kendi deneyimleriyle öğrendiği iç dünyasını dışa vurduğu bir alandır. Oyun terapisi ise oyun ve oyuncaklarla çocukların ihtiyaçlarını ifade etmelerine odaklanan özel bir süreçtir.

Çocukların kelime dağarcığının yetişkinler kadar geniş olmadığını bu nedenle kendilerini oyuncaklar üzerinden anlattıklarını ifade eden Klinik Psikolog Nilay Gürtaş, çocukların kelimelerinin oyuncaklar olduğunu, seanslarda da çocukları anlamak için oyun terapisini kullandıklarını ifade etti.

‘Yetişkinler için psikolojik danışma ne ise çocuklar için de oyun terapisi odur’ diyen Gürtaş, “Oyun terapisi 2-12 yaş arası çocuklarda kullanılır. Bu süreçte çocuklar baş edemediği zorlukları terapide oyun sayesinde canlandırır, yeniden problem çözme becerileri geliştirir. Pozitif bir bakış açısına sahip olur. Empati kurmayı, dürtülerini kontrol etmeyi öğrenir. Böylece çocuk bu süreçte rahatlamış olur. Çocuklar oyun terapisinde kendilerine saygı duymayı, duygularını tanımayı, kendi sorumluluklarını almayı, kendini kontrol etmeyi, kendilerini kabullenmeyi, seçim yapmayı ve yaptıkları seçimin sorumluluğunu almayı öğrenirler” dedi.

Ebeveynlere, çocuklarını hangi durumlarda oyun terapisine yönlendirmeleri gerektiği konusunda da bilgi veren Klinik Psikolog Gürtaş, “Çocuğunuz; aşırı öfkeli, ürkek ya da üzgün bir ruh halindeyse, ayrılık anksiyetesi varsa, okul süreçlerinde problemler yaşıyorsa, ailede yaşanan değişikliklere alışmakta zorlanıyorsa, dikkat eksiliği ve hiperaktivite bozukluğu, gelişim geriliği, konuşma gecikmesi, oyun bağımlılığı, bilgisayar bağımlılığı varsa, boşanma, kaza, kayıp, istismar çeşitleri, vb. travmatik problemler yaşamışsa, tıbbi bir nedene bağlı olmaksızın mide bulantısı, baş ağrısı, kusma, ishal gibi fiziksel belirtiler sergiliyorlarsa oyun terapisi yapan bir uzmana başvurmalılar” diye konuştu.

Oyun terapisinin sadece sorun olduğunda alınan bir tedavi yöntemi de olmadığını ifade eden Gürtaş, “Çocuk için oyun terapisi; çocuğun kendini gerçekleştirdiği, güçlendiği, iyileştiği, ilerlediği, her alanda geliştiği bir atölye çalışması gibidir. Bu yüzden ebeveynler, çocuğun sorunu olsun olmasın bahsettiğim kazanımları elde etmesi, kişisel gelişimini güçlendirmesi için de oyun terapisi yöntemini tercih edebilirler” dedi.

Terapide kullanılan oyuncakların özelliklerine de değinen Gürtaş, “Her çocuğun yaş grubuna uygun farklı oyuncaklar kullanılmakta. Ama bütün oyuncakların genel özellikleri değerli olmayan, gürültülü olmayan, kolay temizlenen, güvenli olan ve duygusal dışavurumlarını destekleyen, keşfetmeye, araştırmaya ve kendini ifade etmelerine izin verecek şekilde olan oyuncakladır” diyerek sözlerini noktaladı.