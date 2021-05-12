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Çocukların kavgasına aileler de karıştı: 1'i polis 2 yaralı

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA) |  12 Mayıs 2021 Çarşamba - 22:42 | Son Güncelleme : 12 05 2021 - 22:42

Mersin'in Tarsus ilçesinde, çocukların kavgasına ailelerin de karışmasıyla 1'i polis 2 kişi yaralandı.


Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Bolatlı Mahallesinde meydana geldi. Aktaş ve Saruhan ailelerinin çocukları, iddiaya göre mahallede kavga etti. Çocukların kavgasına aileler de karışınca mahalle savaş alanına döndü. İki ailenin taşlı, sopalı kavgalarına olay yerine gelen polis ekipleri müdahale etti. Özel Harekat ve çevik kuvvet polislerinin de destek verdiği müdahale sırasında çıkan arbedede bir polis memuru ile H.A. isimli kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kavganın bastırılmasının ardından polis olay yerinde tedbir amaçlı önlem aldı.
 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Mersin Tarsus kavga
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