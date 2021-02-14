Çocukların duygularını anlamaya çalışın!

Yarıyıl tatilinin sonuna gelirken uzmanlar okul ile ilgili ailelere uyarılarda bulunuyor. Okulların açılacak olması bazı çocuklar için heyecan verici olsa da bazılarında endişe ve kaygıya neden olabiliyor. Her çocuğun olaylara karşı farklı yaklaşım gösterebildiğini ifade eden uzmanlar, ebeveynlere çocuklarının yaşadığı duyguları reddetmeden anlamaya çalışmalarını tavsiye ediyor.

Uzmanlar, tatil sonrası bir anda çocuklara fazla sorumluluk yüklenmemesi ve erken uyuması için baskı yapılmaması gerektiğini vurguluyor. Uzman Klinik Psikolog Ayşe Şahin, yarıyıl tatili biterken çocukların okula tekrar uyum sağlamada yaşayabilecekleri zorluklara değindi ve ebeveynlere önemli tavsiyelerde bulundu.

HER ÇOCUĞUN OLAYLARA YAKLAŞIMI FARKLI

Her çocuğun olaylara yaklaşımının ve mizacının farklı olduğuna işaret eden Ayşe Şahin, “Çocuklar da yetişkinler gibi olaylar karşısında yaşıtlarından farklı tepki ve davranışlar sergileyebilirler. Bazı çocuklar yarıyıl tatilinin bitmesini heyecanla karşılayıp, özlem duyduğu arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuştuğu bir süreç olarak değerlendirebiliyor. Bazı çocuklar için de bu süreç oldukça kaygı verici olabiliyor. Çocuklarda derslerde başarı kaygısı, rutine uyum sağlayamama korkusu, geçmişte yaşanan olumsuzlukların tekrarlaması gibi endişeler oluşabiliyor” dedi.

ÇOCUKLARIN DUYGULARINI REDDETMEDEN ANLAMAYA ÇALIŞIN

Şahin, ‘Bu kadar büyütecek ne var?, Korkacağın bir şey yok, abartıyorsun’ gibi söylemlerin çocuğun kendini anlaşılmamış hissetmesine sebep olacağını belirtti ve “Çocukların kendilerini anlatmalarına fırsat verilmelidir, duygu ve düşüncelerini ortaya çıkarmalarını teşvik eden konuşmalar yapılmalıdır. Çocuğun kaygıları anlayışla karşılanmalı ve rahatlatıcı bir tutum sergilenmelidir” diye konuştu.

UYKU DÜZENİ KONUSUNDA PANİK OLMAYIN

Şahin, ‘Çocuğun 3 haftalık tatil süresinde uyku düzeninde bazı değişimlerin olması oldukça normaldir’ dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Bu düzeni bir anda değiştirmeye çalışmayın. Çocuğa erken uyuması için baskı yapmak çocuğun ailesiyle olan ilişkisi bozup kaygı düzeyini daha fazla arttırabilir. Derslere katılmak için erken kalkan çocuk, bir gün önce geç yatmış olsa bile erken uyandığı gün kendisi daha erken yatağa gitmek isteyecektir. Uykunun bir ihtiyaca dönüşmesi için sabırlı olun.”

ÇOCUĞA FAZLA SORUMLULUK YÜKLENMEMELİ

Okulun ilk günlerinde çocuğa fazla sorumluluk yüklenmemesi gerektiğinin altını çizen Şahin, “Tatil sürecinden okul dönemine geçişte sorumlulukların kademeli olarak arttırılması çocuklar için daha sağlıklı olacaktır. Aile veya okul tarafından bir anda fazla sorumluluk yüklenmesi çocuğun bu geçişte zorlanmasına sebep olabilir” ifadelerini kullandı.

OKUL ALIŞVERİŞİ İLE MOTİVASYON ARTIRILABİLİR

Dersler başlamadan önce okul araç gereçlerini çocukla birlikte almanın motivasyonunu arttırabileceğini belirten Şahin, “Sevdiği kahramanların olduğu ders araç ve gereçlerle birlikte renkli kalemler çocuğun keyif alacağı bir hazırlıkla okulu beklemesini sağlayabilir” dedi.