Çocukların cihazında ebeveyn kontrolünü kullanmak için 7 işaret!

Günümüzde çocuklar, ebeveynlerinden daha fazla dijital dünyaya bağlı ve teknoloji bilgisine sahip oldukları için online tehlikelerle karşı karşıya kalma ihtimalleri de daha fazla. Çocukların internette karşılaştığı rahatsız edici içeriklere ve siber zorbalıklara karşı ebeveynleri uyaran Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, çocukların cihazlarında ebeveyn kontrolü uygulamalarının kullanma zamanının geldiğini gösteren 7 işareti sıralıyor.

Günümüzde internet sadece eğlence ve oyundan ibaret değil, iyi niyetli olmayan milyonlarca yabancıyla bağlantı kurduğumuz ve bilgi paylaştığımız bir yer olarak karşımıza çıkıyor. Yetişkinler bile dolandırıcılara ve siber suçlulara kurban gidebiliyorken, çocukların dijital dünyada karşılaşabileceği tehlikeleri ve zorlukları hayal etmek pek de zor olmuyor. Özellikle çoğu çocuğun internetteki vaktini komik kedi videoları, Facebook gönderileri ve TikTok videolarıyla harcadığına ancak tüm bu eğlencenin yanında rahatsız edici içeriklere ve siber zorbalıklara rastlayabileceğine dikkat çeken bilişim alanında çalışan Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, ebeveyn kontrolü yazılımları ile bu risklerin azaltılabileceğine değinirken, çocukların cihazlarında ebeveyn kontrolü uygulamalarının kullanma zamanının geldiğini gösteren 7 işareti sıralıyor.

TANIMADIKLARI KİŞİLERLE EN ÇOK OYUNLARDA KONUŞUYORLAR

Çocukların tanımadıkları bir sürü insan ile, WhatsApp veya sosyal medya mecralarının anlık mesajlaşma uygulamalarından ziyade online oyunların içerisindeki mesajlaşma bölümlerinden iletişim kurduklarını belirten Alev Akkoyunlu, “Oyun oynamanın verdiği haz ile iletişim kurdukları kişilerin yabancılar olduğu detayını, küçük yaştaki çocuklar önemsemiyor. Fiziksel dünyadaki arkadaşlarından çok fazla izole yaşamaya başlayan ve saatlerce dijital platformlarda zaman geçiren çocukların gözlem altına alınması gerçekten önemli. Aileler çocuklarına, tanımadığı insanlara güvenmemesi gerektiğini sebepleri ile açıklamalılar. Bizim için kişisel olan telefon, adres, fotoğraf gibi içerik ve bilgileri bu yabancılar ile paylaşmamalarının özellikle öğretilmesi gerekiyor.” uyarısında bulunuyor.

“Ebeveyn kontrolü yazılımı, uygunsuz içeriği izlemenize, filtrelemenize ve daha iyi cihaz alışkanlıkları oluşturmanıza yardımcı olarak çocuğunuzun bilgisayarını veya mobil cihazını daha güvenli hale getirmeye yardımcı olabilir. Ancak bu seçeneği çocuklarınızın akıllı cihazlarında veya bilgisayarlarında uygulamaya başlamadan önce, iletişime açık olmanız ve yazılımın nasıl çalıştığını anlamanız önemlidir.” ifadelerinde bulunan Alev Akkoyunlu, ebeveyn kontrolü yazılımlarının çocukların her online hareketini takıntılı bir şekilde izlemek veya mahremiyetlerini ihlal etmek için kullanılmaması gerektiğinin altını çiziyor.

EBEVEYN KONTROLÜNÜ NE ZAMAN KULLANMANIZ GEREKTİĞİNİ GÖSTEREN 7 İŞARET

Alev Akkoyunlu, çocuklarının cihazlarında ebeveyn kontrolü uygulamasını ne zaman kullanmaları gerektiğinden emin olamayan anne babalar için 7 işareti sıralıyor.

1. Çocuklar genellikle kendi odalarına gizlice bir cihaz sokarlar veya cihazla ne kadar süre zaman geçirdikleri konusunda yalan söylerler. Bu davranış, bir dizi izlemek veya en sevdiği oyunu oynamak için cihazla daha fazla zaman geçirmek isteyen birçok çocukta görülebilirken, daha zarar verici davranışlara maruz kalındığını da işaret edebilir.

2. Çocuğunuz, sanal dünyaya daha fazla odaklanarak aile sorumluluklarını ve okul ödevlerini görmezden gelmeye başlarsa, belirli kurallar koymanız gerekebilir.

3. Çocuklar aile üyeleriyle iletişim kurmayı bırakır, tüm boş zamanlarını akıllı cihazlarda geçirmeye başlar. Çocuğunuz giderek daha fazla telefon veya tablet kullanıyorsa ve bu davranış aile dinamiğini değiştiriyorsa, ekran başında kalma süresi sınırlarını belirlemenin zamanı gelmiş olabilir.

4. Çocuklarınızın tarayıcı geçmişinde, yaşa uygun olmayan web sitelerine eriştiği ortaya çıkar. Çocuklar meraklıdır ve çoğu zaman arama kalıpları, onları yetişkinlere uygun içeriklere ve uygulamalara yönlendirebilir.

5. Çocuğunuz, kendisini aileden izole eder ve cihazda uygunsuz anlık mesajlaşma uygulamaları bulunur. Bu, muhtemelen bir ebeveyn için en endişe verici işaretlerden biridir çünkü bir yabancıyla iletişim kurduğu anlamına gelebilir. Bu durumda cihazdaki rehbere ve diğer etkinliklere erişmeniz gerekebilir.

6. Çocuklarınızın internette fazla paylaşım yapması, gerçek hayatta tanımadıkları yüzlerce arkadaşının olması ve tüm profil bilgilerinin herkese açık olması cihazların kötü kullanımına işaret edebilir.

7. Çocuğunuz tükenme belirtileri gösterir ve okul çalışmalarına, ev işlerine veya diğer etkinliklere odaklanamaz. Pandemi hem yetişkinler hem de çocuklar için dijital etkinliklerin tüketimini artırdı. Çocuklarınız ekran başında geçirdikleri zamanı uykuyla takas ediyorsa, odaklarını yeniden kurmalarına ve yaratıcılığı, iyi uyku düzenini ve daha iyi bir genel yaşam tarzını teşvik eden daha sağlıklı günlük aktivitelere başlamalarına yardımcı olmak için ekran sınırları belirlemenin zamanı gelmiş olabilir.