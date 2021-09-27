Çocukların beslenme çantasından eksik etmeyin! Hastalıklardan koruyor!

Okulların açılmasıyla birlikte ebeveynler hem çocukların beslenmesi hem de bağışıklığın güçlendirilmesi ile ilgili uzman tavsiyelerini yakından takip ediyor. Çocukların gelişimleri ve bağışıklığın güçlendirilmesinde sütün önemine dikkat çeken uzmanlar, çocukların beslenme çantalarında mutlaka sütün bulunması gerektiğini belirtiyor.

Okul döneminin başlamasıyla öğrencilerin sağlık lı beslenmeleri de gündeme geliyor. Sütün kalsiyum ve mineral açısından zengin olması nedeniyle çocukların gelişiminde önemli rol oynadığına dikkat çeken uzmanlar, çocukların her gün iki bardak süt içmesini öneriyor. Uzmanlar okulda uzun zaman geçiren çocukların gün içinde süt ihtiyacının karşılanması için beslenme çantalarında her gün mutlaka sütün bulunması gerektiği uyarısını yapıyor.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, günde 2 bardak sütün zekâ gelişimi açısından büyük önem taşıdığı ve okul başarısını artırdığının kanıtlandığını belirtti. İnanç; “Yeterli ve dengeli beslenebilmek için her besin grubunu tüketmeye ihtiyacımız var. Süt, et, tahıl, meyve, sebze, yağ ve şekerlerden oluşan besin grupları içinde yalnızca süt enerji oluşumunda etkili olan karbonhidrat, protein ve yağı bir arada içeriyor. Sütün enerji vermesinin yanı sıra bağışıklık sistemi açısından da önemi büyük. Mevsim değişimiyle birlikte görülen bağışıklık sisteminin zayıflaması sonucu üst solunum yolu enfeksiyonlarında artma olurken, içeriğinde 40’tan fazla besin öğesi bulunan sütün tüketimi, grip, soğuk algınlığı, farenjit gibi hastalıkların önlenmesinde önemli rol oynuyor” dedi.