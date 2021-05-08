Çocukların bağışıklığını güçlendirecek öneriler

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Cömert, çocuklarda bağışıklık sisteminin gelişimi için önerilerde bulundu. Dengeli beslenme ve düzenli uyku vurgusu yapan Dr. Cömert, “Bağışıklık sistemi mikropları tanıma esasına göre çalışır. Normal doğum, anne sütü bağışıklığının güçlenmesi için çok önemlidir. Hava kirliliği, ağır metaller ve hazır mamalar ise bağışıklığı düşürür” dedi.

Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi’nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Cömert, çocuklarda bağışıklık sistemi gelişimi için neler yapılması gerektiğini anlattı. Bağışıklık sisteminin mikropları tanıma esasına göre çalıştığını anlatan Dr. Cömert, “Vücut hiç bilmediği, tanımadığı bir mikropla karşılaşınca, yenik düşüp hastalanmaktadır. Vücut aynı mikropla tekrar karşılaşırsa buna karşı bağışıklık sistemimiz devreye girer ve hastalık oluşmadan atlatılmış olur. Tabii bu savaşı kazanması için vücudun direncinin iyi olması gerekmektedir. Bu da özellikle dengeli beslenme ve uyku düzenin iyi olması ve hareketli yaşam ile sağlanmaktadır” diye konuştu.

BAĞIŞIKLIK ANNE KARNINDA BAŞLAR

Anne sütünün önemine vurgu yapan Dr. Cömert, “Aslında bağışıklık ilk anne karnında başlamaktadır. Büyük şehirlerde yaşayan gebeler hava kirliliğinden kaynaklanan birçok zehirli gaz ve ağır metallere maruz kalmaktadır. Bu etkiler dolaylı yoldan bebeği de etkilemektedir. Bağışıklığı etkileyen sonraki adım doğumdur. Normal doğum sırasında bebeğin doğum kanalından geçerken vajinal floradan aldığı mikroplar sayesinde bağışıklık sistemi doğar doğmaz uyarılmaktadır. Sezaryen doğumda bu olaylar gerçekleşmediği için, sezaryen doğumla beraber doğan bebekler hayata bu etkiden mahrum kalarak başlamaktadır. Doğum sonrası kolostrum dediğimiz süt bebeklerin ilk aşısı olmaktadır ve bağışıklığı güçlendirmek için inanılmaz derecede faydalıdır. Sonrasında anne sütüyle beslenmeye devam edilmesi bağışıklık için olmazsa olmaz nitelikte bir durumdur” ifadelerini kullandı.

HAZIR MAMALAR BAĞIŞIKLIĞI DÜŞÜRÜR

Formül mamalar ile beslenen çocukların bağışıklık konusunda geri kaldığını aktaran Dr. Cömert, “Toplumlarda anne sütüyle beslenme için farkındalık oluşturulması toplumsal bağışıklık oluşturmak için kaçınılmaz bir tedbirdir. Büyük çocuklarda ise beslenme, uyku düzeni ve hareketli yaşam bağışlılık için yapılması gereken en önemli adımdır. Beslenme olarak mevsim sebzeleri ve meyvelerinin tercih edilmesi gerekirken, paketlenmiş gıdalar ve fast-food tarzı beslenmelerden kaçınmak gerekir. Uyku düzeni vücut direncini sağlamada diğer önemli konudur. Özellikle okula giden çocuklarda geceleri geç saatte uyumak ve sabah erkenden kalkmak uyku düzensizliğine yol açıp vücut direncini düşürecektir. Teknolojinin gelişmesiyle beraber çocuklarda hareketsiz yaşam sonucu obezite riski de artmaktadır. Bağışıklık sistemi için çocukların park ve bahçelerde mevsimine bakmaksızın zaman geçirmeleri gerekmektedir. Gereksiz antibiyotik kullanımı da bağırrsak mikrobiyotasına zarar vererek bağışıklığı düşürmektedir” dedi.

DOĞRU BESLENME OLMAZSA VİTAMİNLERİN BİR ANLAMI KALMAZ

Dr. Cömert, “Anne babalar arasında çocuklarına vitamin kullanıldığında, bağışıklığı güçlenecek gibi bir yanlış düşünce yerleşmiş durumda. Yukarda saydığımız durumlara dikkat etmeden vitamin kullanımının hiçbir anlamı yoktur. Vitamin kullanılacaksa da eğer öncesinde tetkik edilip eksiklik ne ise onun takviyesini yapmak gerek. Aksi halde vitaminlerin tümünün doğal sebze ve meyvelerden karşılanması en iyi yöntemdir” diye konuştu.