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Çocukları bağımlılıktan geleneksel oyunlarla kurtarma önerisi

AA |  26 Ağustos 2020 Çarşamba - 16:58 | Son Güncelleme : 26 08 2020 - 16:58

Uzmanlar, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını sürecinde dijital bağımlılığı artan ve bireyselleşen çocukların normal hayata yeniden alışması için evde aileyle beraber geleneksel oyunların yararlı olacağı tavsiyesinde bulunuyor.


Uzmanlar, evde kalınan günlerde internet, sosyal medya ve bilgisayar  oyunlarıyla bilinçsizce vakit geçiren çocukların yeni dönemde aile bireyleriyle  evde isim-şehir, adam asmaca, bom, dokuztaş gibi klasik oyunların yanı sıra uygun  mekanlarda ip atlama ve seksek oynaması gerektiğini ifade ediyor.
 
Ailelerin çocuklarının internet ve oyunlarla harcaması gereken azami  ekran süresini hesaplamaları için "yaş çarpı 10 dakika" formülü tavsiye ediliyor.
 
Çocuklar ve gençler üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan Sosyolog  Yazar Erol Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın sürecinde,  çocukların eskisine nazaran bilgisayar veya cep telefonu ile daha fazla meşgul  olduklarını, çevrim içi mecralarda daha çok vakit geçirdikleri söyledi.
 
Çocukların dijital oyunlar için daha çok zaman harcadıklarına yönelik  şikayetlerin arttığını belirten Erdoğan, "Uzaktan ve online eğitim dolayısıyla  internete daha sık giren çocukların dijital oyunlara da ilgileri arttı. 'Evde  Kal' dönemlerinde, ailenin yetişkin bireyleri bunları sık kullandıkları için  çocuklar onlardan etkilenerek bilgisayar, cep telefonu ve internetle daha fazla  meşgul oldular. Salgından korunmak amacıyla uzun süre evde kalınan dönemlerde,  aileler nitelikli zaman geçirmek için doğru alternatifler geliştirmedikleri için  çocuklar başta olmak üzere aile bireyleri bilinçsiz şekilde saatlerini internette  geçirmeye başladılar." diye konuştu.
 
Erdoğan, aile büyükleri ile vakit geçiremeyen çocukların ilgi ve  aktivite eksiğini gidermek için bilgisayar, cep telefonu ve internete yöneldiğine  dikkati çekerek, salgın sürecinde çocukların eskisine nazaran bilgisayar veya cep  telefonu ile daha fazla meşgul olmalarının dijital bağımlılık ihtimalini  artıracağını bildirdi.
 
Evde uzun süre birlikte kalınırken sürekli bilgisayar veya cep  telefonu ile meşgul olan çocuklarda iletişim sorunlarının artabileceğini,  radyasyon, hareketsizlik, yoğun klavye kullanımı ve uykusuzluk gibi nedenlerle de  sağlık sorunları oluşabileceğini kaydeden Erdoğan, şu tavsiyelerde bulundu:
 
"Birlikte oyun oynamak, yemek yapmak, televizyon izlemek, bulmaca  çözmek, sohbet etmek gibi evdeki herkesin katılacağı aktivitelerin sayısı  artırılmalı. Ailecek kitap okuma kültürü muhakkak geliştirilmelidir. Mesela aile  halka şeklinde oturur, evdeki çocuklardan biri kitabı seslice okur, herkes  dinler. Ya da herkes sırayla okur. Okunan kitaplar da birlikte tartışılabilir.  İzlenilen bir film üzerinden sohbet geliştirilebilir. Filmin senaryosu, müziği,  oyuncuları hakkında ailecek tartışma yapılabilir. Evde ailecek isim-şehir, adam  asmaca, bom, dokuztaş, beş taş, kelime üretmece, atasözü tamamlamaca, kağıttan  uçak uçurma oynanabilir. Balkon, teras, bahçe gibi mekanlar varsa birlikte ip  atlanabilir, seksek oynanabilir. Uzaktaki akrabalar ve aile büyükleri görüntülü  telefonlarla aranıp sohbet edilebilir. Çocuklar ve gençler başta olmak üzere aile  bireyleri salgın dönemine dair hatıralarını yazabilirler. Bu dönemde herkesin  hayatında az çok değişiklik oldu, bazıları üzücü olmak üzere yaşamımıza tesir  eden şahitliklerimiz oldu."
 
Erdoğan, bu dönemde evde spor sayılabilecek aktivitelerin ihmal  edilmemesi, sokağın uygun olduğu zamanlarda yürüyüşe çıkılması gerektiğini  söyledi.
 
Bisiklet kullanmayı bilmeyen çocuklar ve gençlerin öğrenmesi  gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Bisiklet hem spor aracıdır hem de salgın  dönemlerinde güvenilir bir ulaşım vasıtasıdır. Resim yapmak, fotoğraf çekmek,  enstrüman çalmak gibi hobileri olanlar, uğraşılarını sürdürmelidir, yeteneklerini  geliştirmek için her fırsatı değerlendirmelidir." dedi.
 
Salgın sürecinde yetişkinler ve yaşlıların da bilgisayar, cep telefonu  ve internet kullanımlarının arttığını dile getiren Erdoğan, dijital bağımlılık  sorunlarına dikkat edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
 
"Ekran süresi yaş çarpı 10 dakika olmalıdır"
Psikolog ve oyun terapisti Nergiz Tuba Çağıl ise çocuklar gibi  yetişkinlerin de koronavirüs nedeniyle zor ve alışılmadık bir süreçten geçtiğini  söyledi.
 
Çağıl, pandemi gibi olağanüstü durumlarda çocuklarla sürekli verimli  vakit geçirmenin mümkün olmadığını, ailelerin bunun zor bir süreç olduğunu  bilmesinin kaygılarının azalmasına yardımcı olacağını belirtti.
 
Kaygılı ailenin kaygılı çocuk anlamına gelebildiğine dikkati çeken  Çağıl, çocukların ekran süresinin artmasının, aile rutinleri ile uyku saatlerinin  bozulmasının anlaşılabilir olduğunu kaydederek, şunları söyledi:
 
"Ancak aileler, bu istenmeyen davranış değişikliklerini kabul  edilebilir sınırlara çekmek zorunda. Çocuğunuzun maruz kalabileceği ekran  süresini hesaplamak isterseniz genellikle yaş çarpı 10 dakikadır. Yani çocuğunuz  beş yaşındaysa, gün içerisinde toplam ekran süresi 50 dakikayı aşmamalıdır.  Salgın sürecinde çocuklar daha çok evde vakit geçirmek zorunda kaldığı için bu  süre iki katına çıkarılabilir. Ancak bu sürenin de üzerine çıkan ekran süresi  çocukta davranış problemlerine sebep olur."
 
Çocukların ekran süreleri anne babalarına benziyor
Çağıl, araştırmalarda ekran süresinin çocuklarda gelişim geriliği,  dikkat eksikliği ve öfke problemi gibi çeşitli sorunlara yol açtığının  kanıtlandığını vurguladı.
 
Çocukların istenmeyen davranışlar göstermesini engellemek için ekran  süresini azaltmak gerektiğini belirten Çağıl, "Bunun gerçekleşmesi, çocuğun  yaşadığı ortamdaki kişilerin ekran süresinin azalmasına bağlı. Nitekim  araştırmalar, ekran süresi yüksek olan çocukların anne babalarının da ekran  süresinin yüksek olduğunu ortaya koyuyor." dedi.
 
Çağıl, sözlerini şöyle tamamladı:
"Ekran süresi azalan çocukla ailenin sürekli birlikte vakit geçirmesi  şart değil. Güvenli bir ortamda olan çocuk, kendi kendine oyun oynamayı zamanla  öğrenebilir. Ailenin sabırlı ve kararlı olması durumunda ekrandan uzaklaşan  çocuğunuzun her geçen gün daha çok oyun oynadığını gözlemleyeceksiniz. Anne  babayla gün içerisinde sürekli oyun oynayan çocukların, tek başına oyun  kuramadıkları, her zaman yanında bir yetişkine ihtiyaç duydukları görülüyor.  Salgın sürecinde, dile getirmese de birçok çocuğun kaygısının arttığını  gözlemliyoruz. Bu durumda, su ve kum oyunları, slime (homur) oyunları, baloncuk  üfleme gibi deşarj olabileceği oyunlara ağırlık vermek önemli. Oyun esnasında  çocuğu özgür bırakmak, oyununa müdahale etmemek iyileştirici olabiliyor.  Çocuktaki kaygı bozuklukları endişelendirecek boyuta geldiyse ve aile  dinamiklerini bozuyorsa, aileler bir psikologdan yardım almaktan çekinmemeli."
 

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Çocuk bağımlılık oyun
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