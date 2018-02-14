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Çocuklardan 'neden korkalım devlet yanımızda' cevabı

AA |  14 Şubat 2018 Çarşamba - 23:54 | Son Güncelleme : 15 02 2018 - 0:22

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999'da Kenya’da yakalanarak Türkiye'ye getirilmesinin yıl dönümü bahanesiyle huzur ve güven ortamını provoke etmeye yönelik olayların önlenmesi amacıyla asayiş uygulaması yapıldı.


İl Emniyet Müdürlüğünde görevli tüm birimlerden toplam 2 bin 500  polisten oluşan 75 ekip ve oluşturulan 16 sabit noktada kent genelinde yapılan  uygulamada 2 bin 996 kişinin genel bilgi taraması yapıldı, 22'si aranan olmak  üzere 99 kişi gözaltına alındı. 16 kişi hakkında ise adli ve idari işlem  gerçekleştirildi.
 
Uygulamada 4 bin 893 araç kontrol edildi, 16 araca 6 bin 504 lira ceza  uygulandı. 128 iş yeri kontrol edilirken 2 iş yerine cezai işlem yapıldı.
 
 
 
Sur ilçesindeki uygulamaya ekiplerle katılan İlçe Emniyet Müdürü  Asuman Karacık, ara sokaklarda top oynayan çocuklara, "Bu saatte sokakta top  oynamaktan korkmuyor musunuz?" diye sordu. Çocuklar, "Neden korkacağız devlet  yanımızda." diye cevap verdi.
 
Polis yeleği giyen bir çocukla hatıra fotoğrafı çektiren Karacık,  çocuklarla bir süre sohbet etti.

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