Tüm dünyada çocuklarda obezite hızla yaygınlaşıyor. Uzmanlara göre çocukluk çağı obezitesi, çocuklar için ciddi bir sağlık tehdidi! İlerleyen yaşlarda kronik hastalıklara neden olan obeziteyi önlemenin yolu ise bebeklikten itibaren doğru beslenmeden geçiyor. Diyetisyen Neva Yeniçeri, çocuklarda obezitenin önüne geçmek için beslenme ipuçlarını paylaştı. İşte çocuklarda obezitenin önüne geçmek için 10 ipucu!

Obezite vücutta sağlığı etkileyecek boyutta yağ miktarının artması ve kilo alımıyla ilişkili kronik bir hastalık… Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklamalarına göre çocukluk çağı obezitesi az ve orta gelirli ülkeler dahil olmak üzere, tüm dünyada yaygınlığı her geçen gün artıyor.

Türkiye’de de durum çok farklı değil! Yapılan araştırmalar ülkemizde de obezite yüzdesinin arttığını, çocuk ve ergen nüfusun yüzde 10-25’inin bu durumdan olumsuz etkilendiğini gösteriyor. Erkek ve kız çocuklarının büyük bir kısmı kilolu ve fazla kilolu kategorisine giriyor. Çocukluk çağında gelişen obezitenin başta tip 2 diyabet, hipertansiyon, dislipidemi, kardiyovasküler sistem, kas-iskelet sistemi hastalıklarının yanı sıra çocuğun özgüveninin azalmasına, psikolojik sorunlara ve okuldaki başarının durumunun etkilenmesine neden olduğunu hatırlatan Diyetisyen Neva Yeniçeri, obeziteye karşı alınacak önlemlerin hem çocukluk çağındaki hem de ortalama nüfustaki obezite oranını düşüreceğinin altını çiziyor.

GENETİK YATKINLIK OBEZİTE OLUŞUMUNU ETKİLİYOR

“Alışkanlıklarında hemen hemen birçoğu çocukluk çağında edinilmeye başlandığı için çocukluk çağına altın çağ gözüyle bakabiliriz” diyen Yeniçeri, aile içerisindeki beslenme alışkanlıklarının çocuğun beslenmesini şekillendirdiğine dikkat çekiyor.

Yeniçeri, şunları söylüyor:

“Beslenme şeklimizin büyük bir bölümü aile alışkanlıklarıyla ilgili olmasına karşın obezite oluşumuna eşlik eden genetik yatkınlık, yaşanılan ortam, kültür, tutum ve davranışlar gibi birçok etmen bulunuyor. Çocukluk çağındaki obeziteyi azaltabilmek için yapılan çalışmalar gelecek nesillerin daha sağlıklı bireyler olmasına katkı sağlıyor. Birçok sağlık probleminin birincil sorunu olan obeziteyi çözmeye yönelik yapılan çalışmalar, yürütülen politikalar toplum sağlığının iyiye gitmesini sağlarken, bulaşıcı olmayan kronik hastalıklara yakalanma riskini de azaltıyor.”

BU İPUÇLARINA KULAK VERİN

Diyetisyen Neva Yeniçeri, bebeğin doğumundan başlayarak çocukluk çağına kadar obezitenin önlenmesi için yapılması gerekenleri şöyle sıralıyor:

- Bebekleri ilk 6 ay yalnızca anne sütü, sonrasında anne sütüne ek olarak tamamlayıcı besinlerle beslemeye özen gösterin.

- Geleneksel yöntemlerden uzak durun, doymadığı düşüncesiyle bebeğe fazla ve gereksiz besin vermekten kaçının. Karbonhidrat ve yağ içeriği yüksek, besleyiciliği bulunmayan mamaları tüketmeyin.

- Ağız ve çiğneme gelişimini engelleyici emzik, biberon kullanmamaya özen gösterin.

- Çocukların sağlık ve beslenme kalitesi için uyku düzenini iyi ayarlayın, uyku saatlerini doğru belirleyin.

- Hayatın devamlılığı ve sağlıklı yaşamın olmazsa olmazı sudur! Çocukları su tüketimini arttırmaları ve günlük yeterli su içmeleri için özendirin. Gerekirse suya sevdikleri meyveler ekleyerek, ilgi çekici termoslar veya suluklar alarak daha fazla su içmelerini sağlayabilirsiniz.

- Evde sağlıklı pişirme yöntemleri ile yemekler yapın ve besin çeşitliliği sağlayın. Sağlıklı beslenmeye uygun alternatif tarifler deneyin ve geliştirin.

- Çocuklar için besinleri özenle seçin. Sevmedikleri yiyecekleri yemeye zorlamak yerine farklı tarif ve yöntemlerle tekrar deneyin.

- Çocuğun okul çağı geldiğinde yasaklı ve fast food tarzı besinlere yönelmemesi için öncesinde o besinleri hangi sıklıkla ve ne kadar tüketeceğini öğretin.

- Çocuğa aktiflik aşılayın. Fiziksel aktiviteye yönlendirin, spor u hayatının merkezine alması için ailece yürüyüşlere çıkın, spor saatleri planlayın.

- Çocuğun sosyal yaşama katılmasını sağlayın; bilgisayar, telefon, televizyon başında geçirdiği süreyi sınırlandırın.