Çocuklarda mercimek alerjisine dikkat!

Çocuklarda Türkiye’de 6’ncı sırada görülen besin alerjeninin mercimek olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, “Ülkemizde yapılan çalışmalarda mercimek alerjisi olan Türk çocuklarının yüzde 83’ünde başta nohut olmak üzere diğer baklagillere de alerjisi olduğu saptanmıştı. Örneğin mercimek alerjisi olan çocuklarda nohut, bezelye, yer fıstığı ve soya gibi diğer baklagiller ile de alerji görülebilmektedir” dedi.

Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bölümünden Doç. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, çocuklarda başta mercimek olmak üzere görülen baklagil alerjisine yönelik açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Nacaroğlu, besin alerjisinin bağışıklık sistemi tarafından besinlere karşı anormal yanıtın verilmesiyle ortaya çıktığını belirterek “Besin alerjisinin oluşumunda genetik ve çevresel birçok faktör rol oynamakta olup görülme sıklığı günümüzde giderek artmaktadır. Son yıllarda özellikle solid organ transplantasyonu yapılan çocuklarda besin alerjisi görülme sıklığında artış bildirilmektedir. Özellikle bir yaşından önce nakil yapılan çocuklar nakil sonrası tedavi amaçlı almış oldukları immunsupresif ajanların bağırsak epitel bariyerin bozulmasına yol açarak besin duyarlılığını artırmaktadır” dedi.

KAŞINTI, KIZARIKLIK VE ÖKSÜRÜK İLK BULGULARDAN

Çocuklarda en sık süt, yumurta, buğday, kuruyemiş, yer fıstığı ile diğer baklagillere karşı alerjik reaksiyonların görüldüğüne değinen Doç. Dr. Nacaroğlu, şöyle devam etti: “Baklagiller, duyarlı olan kişilerde ciddi alerjik reaksiyonlara yol açarak yaşamı tehdit eden belirtilere neden olabilir. Baklagillerin tüketimi ile ciltte kızarıklık, kaşıntı ve ödem plakları (ürtiker), dudaklarda ve göz çevresinde şişlik, dilde şişme, karın ağrısı, kusma, nefes darlığı, öksürük, boğazda tıkanıklık hissi, göğüs ağrısı, çarpıntı ve tansiyon düşüklüğü görülebilir. Aşırı duyarlılığı olan nadir vakalarda ise en ciddi besin alerjisi reaksiyonu olan anafilaktik şok tablosu meydana gelebilir. Bugüne kadar farklı baklagillerden çok sayıda alerjen saptanmış ve tanımlanmıştır. Baklagillerin tüketimine bağlı görülen alerji sıklığı yer fıstığı, soya fasulyesi, mercimek, nohut, bezelyeye doğru giderek azalmaktadır. Yer fıstığı alerjisi İngiltere Fransa , İsviçre ve Kuzey Amerika ’da, soya fasulyesi alerjisi ise Japonya ’da daha sık olarak bildirilmektedir. Özellikle mercimek ve nohut, Akdeniz , Orta Doğu ve bazı Asya ülkelerinde çocuklardaki besin alerjisinin sık bir nedenidir.”

MERCİMEKLE BİRLİKTE NOHUTTA ALERJİYE NEDEN OLABİLİR

Doç. Dr. Nacaroğlu, Türkiye’de en çok görülen baklagil alerjilerini ise şu şekilde açıkladı: “Mercimek çocuklarda Türkiye’de altıncı sıklıkta görülen besin alerjenidir. Türkiye’de tüketilen başlıca mercimek türleri olan kırmızı ve yeşil mercimeğin her ikisine karşı da alerjik reaksiyonlar tanımlanmıştır. Mercimek alerjisine bağlı semptomlar sıklıkla yeme sonrası saptanmakla birlikte temas yolu veya buharının inhalasyonu ile de görülebilmektedir. Baklagiller kendi aralarında ve diğer besinlere karşı çapraz reaksiyon oluşturabilme özelliğine sahiptir. Örneğin mercimek alerjisi olan çocuklarda nohut, bezelye, yer fıstığı ve soya gibi diğer baklagiller ile de alerji görülebilmektedir. Ülkemizde yapılan çalışmalarda mercimek alerjisi olan Türk çocuklarının yüzde 83’ünde başta nohut olmak üzere diğer baklagillere de alerjisi olduğu saptanmıştır.”

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