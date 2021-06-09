Çocuklarda konsantrasyon nasıl artırılır?

Değerli anne ve babalar, son yıllarda en çok sorulardan biri ve en çok karşılaştığımız problemlerden biri konsantrasyon eksikliği oluyor. Öğrencilerimizin, evlatlarımızın konsantrasyonlarının çok hızlı dağıldığına şahit oluyoruz. Bunun çok çeşitli sebepleri bulunuyor. Özellikle dış uyaran sayısının artması; tabletler, bilgisayarlar, ev içindeki akıllı telefonlar ve televizyonlar. Bu uyarıcılar evlatlarımızın yaptığı işlere ya da çalışmalarına olan konsantrasyonlarını maalesef düşürmektedir. Bizim hedeflerimizden biri multi task (çoklu görevli) bir hayat sürmeleri ancak o an yapılan işe konsantre olmak dünyadaki en değerli şey. Bu bilinci çocuklarımıza yüklemeliyiz. Nasıl mı? Aslında çok kolay, doğru nefes alarak. Çocuklarımızı doğru nefese teşvik ederek konsantrasyonlarını çok hızlı bir şekilde artırmamız mümkün. İkinci olarak, oyunlaştırma oldukça önemlidir. Çok sık üzerinde durduğumuz oyunlaştırma okul öncesi, ilköğretim ve hatta ortaöğretimde dahi çocuklarımız için çok değerlidir. Son olarak bir diğer özellik ise ebeveynler olarak çocuklarımıza ev içinde sorumluluklar ve görevler vermemizdir. Bu onların el ve göz koordinasyonlarını geliştirdiği gibi hayattaki sorumluluk alma yeteneklerini de son derece yükseltecektir. Bahsetmiş olduğum bu uygulamalar sayesinde evlatlarımızın konsantrasyonlarının çok daha uzadığını ve konsantrasyon yetilerinin ne kadar geliştiğinin farkına varacaksınız.