Çocuklarda ishalde beslenme ve temizliğin önemi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Şimşek, çocukların yaz aylarında sıklıkla karşılaştığı ishal rahatsızlıkları konusunda önemli bilgilendirmelerde bulundu. İshalin birçok nedeni olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Ali Şimşek, “İshal önce tanımını yapmak gerekirse normalden daha fazla ve sulu kaka yapma ile tarif edebiliriz ki kişinin normal alışkanlıklarından üzerinde ve daha sulu olması gerekmektedir. Yaz aylarında özellikle enfeksiyon nedenlerine bağlı ishalleri daha çok görüyoruz ki bunların içerisinde viral nedenler daha sık olmakla birlikte bakteriyel mantar parazit gibi nedenlere bağlı ishalleri de görebiliyoruz. Bunun dışında metabolik hastalıklar da ishal nedeni olabilir” dedi.

Su kaybının giderilmesi gerekir

Uzm. Dr. Ali Şimşek şöyle devam etti: “Ancak yazın en fazla görülen enfeksiyon ajanlara bağlı ishallerdir. İshalde önemli olan çocuğun sıvı kaybının yerine konmasıdır. Çünkü su kaybı çocukta hayli önem sahip olabilir. Su kaybının derecesine göre de yapılacak yaklaşım değişebilir. Her şeyden önce beslenmenin sürdürülmesi gerekmektedir. Kusma ve ateşle ile birlikte su kaybı gelişebilir. Birinci önceliğimiz ağızdan besleme ile bunu sağlayabiliriz. Ama yeterli gelmediği yerde özellikle Dünya Sağlık Örgütü’nün geliştirdiği ağızdan sıvı tedavisi dediğimiz yöntemle ORS dediğimiz ürünlerle bu sıvı kaybının çok daha başka şekillerde sıvı kaybını yerine koymak ve sıvı kaybına yönelik çocuk ölümlerinin önüne geçmek son yıllarda mümkün olmuştur. Yeterli gelmeyen kliniği giderek kötüleşen durumlarda tabii ki damardan sıvı tedavisi hayat kurtarıcı olur. Çocuklar ne kadar küçükse su oranı daha fazla olduğu için sıvı kaybı gelişme ihtimali daha yüksek olur. Kliniğin bozulan, beslenmesi bozulan, halsizliği güçsüzlüğü olan su isteğinin arttığı durumlarda mutlaka uzman bir doktorun görmesi gerekmektedir. Çocuğun 3-4 üzerine çıkan ishaller varsa, 3 günü geçiyorsa, ateşli bir durumu varsa, beslenmesi bozulmuşsa, mutlaka doktora gidilmesi gerekmektedir. Bir süre çocuklara su verilmemesi gibi eski bir takım alışkanlıklar vardı. Neyse ki bu tür yaklaşımları son zamanlarda görmüyoruz.”

Beslenme ve besin temizliği önemli

Beslenme ve besin temizliğinin önemine dikkat çeken Şimşek, “Enfeksiyon ajanlarına yakalanmamak önem arz eder. Bu nedenle tabii ki el temizliği oldukça önemli, yediğimiz içtiğimiz besinlerin ve suların temizliği çok önemli. Özellikle yaz aylarında gıdalarda bakteriler üreyebilmektedir. Saklama koşullarına uygun olarak besinlerin saklanması, süresi geçmişse kullanılması önemlidir. İshal sayısı değişebilir. Özellikle ilk aylarda anne sütü alan bebeklerin kakası 10 a kadar çıkabilir ve bize çok ishalmiş gibi şikayetlerle getirilebilmektedir. Bu nedenle ayına göre bebeğin kaç kez kaka yapması gerektiğinin bilinmesi gerekmektedir. Gelişimi çok iyi olan, gıda alımı çok iyi olan, anne sütü alan bir bebek günde 10 sefer kaka yapabilmektedir. İlaç tedavisinde genellikle ilaç kullanmadan ishal geçirilebilir. Gerekmedikçe antibiyotik kullanımından kaçınmak gerekmektedir. Hastaneye yatırılarak tedavi edilebilen ishal türü de mevcut olup bu tür vakalarda ise aşı ile tedavisi mümkün olabilmektedir” diyerek sözlerine son verdi.