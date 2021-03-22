Çocuklarda göz tansiyonu

Çocuklarda geri dönüşümsüz görme kaybına neden olan çocuk göz tansiyonu yüksekliği yani çocukluk çağı glokomunu anlatan Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Muhsin Eraslan, pediatrik glokom tedavi yöntemlerini de açıkladı.

Göz tansiyonu çocuklarda sıklıkla görülüyor

İri gözler genellikle toplum tarafından beğenilen göz yapısıdır. Özellikle çocuklarda görülen bu büyük gözler güzelliğin aksine göz tansiyonunun habercisi olabilir. Doğan her 5-6 bin bebekten birinden bu sorun ile karşılaşırken dikkatli anne babalar sayesinde hastalık erkenden fark edilebiliyor.İri gözlere sahip olan çocuklarda göz tansiyonunun erken fark edilmemesi ileriki yaşlarda görme kaybına sebep olabiliyor. Kendini kolaylıkla belli etmeyen ve hızlıca ilerleyen bu hastalıkta erken teşhis büyük önem taşıyor. Geç fark edilen durumlarda ise hastalığın oluşturduğu hasarların geri döndürmek mümkün olmuyor.



Çocuklarda sağlıklı görme anne karnındaki son 3 ayında gelişmeye başlıyor. Bu dönemde göz içerisindeki sıvı üretimi başlar ve göz kanal sisteminde delikler oluşarak sıvı deliklerden dışarı atılır. Göz tansiyonu olan çocuklarda ise bu drenaj deliklerinin oluşumunda problem olduğu için mevcut sıvı dışarı atılamaz. Dışarı çıkamayan sıvı ise göz içinde yüksek sıvı basıncına sebep olur ve göz yapıları elastik olan 3 yas altı çocuklarda tansiyon yükseldiği zaman göz küreleri büyür bu da göz tansiyonun daha kolay fark edilmesinin sağlar. Gözler irileşmeye başlar ve bu durumu fark eden aileler mutlaka uzman hekime başvurmalılardır.



Göz küresinin büyümesi haricinde çocuğun güneşli havalarda gözlerini açmakta zorlanması yani ışığa hassasiyetinin artması, gözlerin sıklıkla sulanması ve saydam göz tabakasının matlaşması diğer belirtilerdir.



Göz tansiyonu tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır

Çocuklarda görülen göz tansiyonu belirti göstermeden hızlıca ilerleyebilir. Fark edilme süresi uzadıkça ileride yaşanabilecek görme kaybı ihtimali artar. Özellikle ailesinde göz tansiyonu olan çocukların hastalığa yakalanma riski oldukça yüksektir.

Hastalığın tedavisinde ise tercih edilen yöntem genellikle cerrahi yöntemlerdir. Göz içerisindeki sıvının drenajını sağlayan kanal b ölgesine yeni delikler açılarak veya destekleyici işlemler yapılarak sıvının dışarı atılması sağlanır. Bu sayede göz tansiyonu normale döner. Ameliyat sonrası iyi gören göze kapama uygulanması ile görüşü zayıf olan gözün kuvvetlendirilmesi amaçlanır. İhtiyaç halinde tedaviyi desteklemek için göz damlası kullanılabilir.

Bazı vakalarda tek ameliyat yeterli olurken kimi zaman ikinci hatta üçüncü ameliyatlara ihtiyaç duyulabiliyor. Bu pediatrik glokom hastalarını belirli aralıklar ile genel anestezi altında muayene etmek gereklidir. Tedavi edilen çocuklar yaşam boyunca mutlaka düzenli aralıklar ile uzman göz hekimi tarafından kontrol edilmelidir.

Küçük yaştaki çocukların tedavi edilse bile gözlerindeki hassaslık devam eder. Kafalarında özellikle göz çevrelerine aldıkları darbelerde ya da düşmelerde kontrol amaçlı doktora başvurulması gerekir.