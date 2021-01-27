Çocuklarda görülen yumurtalık kistleri kanser riski oluşturur mu?

Kadın üreme sisteminin bir parçası olan yumurtalıklarda kist olarak isimlendirilen içi sıvı dolu kese gelişebilir. Yumurtalık kistleri anne karnından başlayarak her yaşta görülebiliyor. Peki, Çocuklarda da görülen yumurtalık kistleri kansere neden olur mu? Çocuklarda yumurtalık kistleri nasıl belirti verir? Cerrahi yönteme ne zaman başvurulur? Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. İlker Kahramanoğlu ergenlik dönemindeki çocuklarda görülen yumurtalık kistleri hakkında tüm detayları anlattı.

Yumurtalık kistleri, yumurtalıklarınızın içinde veya üzerinde oluşabilen sıvı dolu keselerdir. Anne karnından başlayarak yaşlılık dönemine kadar her yaşta birçok tipte yumurtalık kisti bulunabilir. Ergenlik dönemindeki çocuklarda üreme dönemindeki kadınlarla kıyasladığında, daha az sıklıkla yumurtalık kisti görülür. Ergenlik dönemindeki çocuklarda şüphelenilen yumurtalık kistleri hakkında bilgi veren Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. İlker Kahramanoğlu yumurtalık kistleri nedenlerini, belirtileri ve tedavi sürecini anlattı.

KÖTÜ HUYLU OLMA İHTİMALİ GÖZ ARDI EDİLMEMELİ!

Yumurtalık kistlerinin, sık görülen jinekolojik sorunlar arasında yer aldığını söyleyen Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. İlker Kahramanoğlu, “Bir kadının hayatı boyunca yumurtalık kisti nedeniyle ameliyat olma riski yüzde 5 ila 10’dur. Anne karnından başlayarak yaşlılık dönemine kadar her yaşta birçok tipte yumurtalık kisti bulunabilir.” açıklamasında bulundu.

Ergenlik dönemindeki çocuklarda üreme dönemindeki kadınlarla kıyasladığında, daha az sıklıkla yumurtalık kisti görüldüğünü belirten Doç. Dr. İlker Kahramanoğlu, “İlk âdet döngüsü ve 18 yaş arası dönem, basit ve kompleks görüldüğünü belirten Doç. Dr. İlker Kahramanoğlu, “İlk âdet döngüsü ve 18 yaş arası dönem, basit ve kompleks kistlerin oluşumunun oldukça sık olduğu bir süreçtir. Bu yaş grubunda tespit edilen yumurtalık kistlerindeki kötü huylu tümör ihtimali göz önünde tutulmalıdır.” uyarısında bulundu.

PELVİK AĞRI, KARIN İÇİ AĞRI, KABIZLIK, KUSMA…

Yumurtalık kistlerinin nasıl belirti verdiği sorunu yanıtlayan Doç. Dr. Kahramanoğlu, “Ergenlik dönemindeki çocuklarda var olan yumurtalık kistleri, farklı semptomlarla ortaya çıkabilir. Birçok hastada belirtisiz seyrederken, bazı durumlarda; kasık ağrısı, âdet düzensizliği, üriner sistem sorunları ya da kabızlık gibi şikayetlere neden olabilir.” dedi. Yumurtalık kistinin dönmesi ya da yırtılması durumunda ise hastaların, karın içi ağrı, bulantı ve kusma gibi şikâyetlerle başvurduklarını sözlerine ekledi.

KİTLENİN İÇERİĞİ KANSER RİSKİNİ BELİRLİYOR

Ergenlik dönemindeki çocuklarda şüphelenilen yumurtalık kistlerinin %10’undan azında kötü huylu tümörlerin bulunduğunu bildiren İlker Kahramanoğlu, kistlerin tanısı hakkında ise şunları kaydetti: “Yumurtalık kistlerinin tanısı için ilk tercih edilecek metod; ultrasonografidir.

Şüpheli durumlarda bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans gibi ek radyolojik incelemelerin yanı sıra gerektiğinde iç organlar laparoskopik yöntemle incelenebilir. Ultrasonda 9 cm üzerindeki katı içerikli kitlelerin kötü huylu olma riski yüzde 69’dur. Tümörlerin büyük ve sert olması kötü huylu olma ihtimalini güçlendirir.“ diye ifade etti.

NE ZAMAN AMELİYAT DÜŞÜNÜLÜR?

Yumurtalık kistleri nedeniyle cerrahinin nadiren gerektiğini, cerrahiye; kötü huylu tümör şüphesi, yumurtalık dönmesi ya da kistin patlaması gibi durumlarda başvurulabildiğini dile getiren Kahramanoğlu, kötü huylu tümörler konusunda da oran vererek,

"Pediatrik hastalar da dâhil edilecek olursa, cerrahi işlem uygulanan 18 yaş altı hastalarda kötü huylu tümör oranı yüzde 7-25’tir.” diye belirtti.

HASTANIN HORMONAL SAĞLIĞI DİKKATE ALINMALI

Yumurtalık kisti olan ergenlik dönemindeki hastalarda erken ve doğru tanının yanı sıra, bu hastaların yönetiminin oldukça önemli olduğunu söyleyen Kahramanoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Çocukluk ve ergenlik çağı hastalarda, yumurtalık kistlerini çoğu zaman ameliyat etmeden takip edebiliyoruz.

İyi huylu fonksiyonel kistlerin çoğu, iki ila sekiz haftada gerilemektedir. Bu yaş grubunda, yumurtalıklara dokunmak amacıyla ameliyatı en son seçenek olarak değerlendiririz.

Kanserden şüphelenildiğinde uygun evreleme yapmanın yanı sıra, cerrah, yumurtalık korunmasının risklerini ve faydalarını dengelemeli ve gelecekteki doğurganlık ve hormonal sağlık için en iyi seçenekleri bulmalıdır.

İyi huylu bir kitleye yapılacak yumurtalık alınması, ileride infertiliteye yol açabileceği gibi (başka bir sebeple kalan yumurtalığın operasyonu), kanser durumunda yetersiz ameliyat, hastalığın tekrarlaması ile ilişkili olabilir.