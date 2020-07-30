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Çocuklarda ev kazalarının görülme oranı arttı

AA |  30 Temmuz 2020 Perşembe - 12:35 | Son Güncelleme : 30 07 2020 - 12:35

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını döneminde, özellikle 0-18 yaş aralığında yüksekten düşme, yanık, zehirlenme, soluk borusuna cisim kaçması gibi ev kazalarında görülme sıklığının arttığı belirtildi.


Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve  Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.Özlem Tekşam, AA muhabirine  yaptığı açıklamada, ev kazalarının, ölüm nedenleri arasında önemli bir yer  tuttuğunu söyledi.
 
Özellikle 0-18 yaş arasını kapsayan yaş grubunda görülen ölümlerin en  önde gelen sebeplerinden birinin kazalar olduğunu vurgulayan Tekşam, her yıl  dünyada milyonlarca çocuğun, hastanelerin acil servislerine kaza kaynaklı  başvurduğunun ve birçok kişinin, tüm hayatını etkileyecek sakatlıklarla yaşamını  devam ettirmek zorunda kalabildiğinin altını çizdi.
 
Tekşam, "Yeterli ve birçoğu basit olan tedbirler alındığı takdirde bu  sorunların hiç yaşanmayacağını bilmek çok önemli. Bu nedenle özellikle anne ve  babaların, kazaları doğal bir olaymış gibi düşünmemesi, bu konuya yeterli önem  vermesi gerekiyor." dedi.
 
"Çocuklar tehlikeyi bilmez, anlamazlar"
Özellikle 5 yaşından küçük çocuklarda kazaların önemli bir kısmının  evlerde, daha büyük çocuklarda ise zamanının çoğunu geçirdikleri okullarda, oyun  alanlarında veya trafikte görüldüğüne dikkati çeken Tekşam, şunları kaydetti:
"Ev kazaları, çocukların yaşam alanı içerisinde meydana gelen  kazalardır. Ancak sadece ev içinde değil, özellikle yaz aylarında evin dışında  bahçe, çatı, havuz ve balkon gibi alanlarda da meydana gelebilmektedir. Evde en  sık görülen kazalar, düşmeler, yanıklar, zehirlenmeler, boğulmalar, kesici-delici  alet yaralanmaları, soluk borusuna kaçırılan yabancı cisim, yabancı cisim  yutmaları, televizyon ya da dolap düşmesine bağlı yaralanmalar ve elektrik  çarpmalarıdır. Her yıl ev kazalarına bağlı hayatını kaybeden çocuk sayısı, lösemi  ve menenjit gibi hastalıklara bağlı yaşamını yitiren çocuk sayısından fazladır."
 
Prof. Dr. Tekşam, çocukların meraklı olduğundan öğrenme, dokunma,  tatma ve deneme isteklerinin de yüksek olduğuna işaret ederek, "Çocuklar  tehlikeyi bilmez, anlamazlar, kendilerine zarar verebileceğini düşünmezler,  taklit ederler. Bu nedenlerle de kazalar çocuklarda daha sık görülür." diye  konuştu.
 
"Çocukların güvenli ortamda yaşamalarını sağlayacak önlemler  bilinmeli"
Tekşam, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya  yayılan Kovid-19 pandemi sürecinde evde kalma oranlarının arttığını ve bunun ev  kazaları görülme sıklığına yansıdığını dile getirdi.
 
Bu süreçte özellikle karantina döneminde çocuk acil servislerine  başvuruların azaldığını, üst ve alt solunum yolu hastalıklarında belirgin  gerileme olduğunu anlatan Tekşam, kazalara bağlı başvurularda ise azalma  gerçekleşmediğini aktardı.
 
Bu dönemde çocukların okul yerine evlerinde daha çok zaman  geçirdiğini, buna bağlı ev kazalarının daha fazla görüldüğünü dile getiren  Tekşam, çok ciddi sonuçları olan kazalarla karşılaşıldığını vurguladı.
 
Evde, 5 yaş altı çocukların kazalara daha fazla maruz kaldığı  karantina döneminde, her yaşta çocuğun acil servise kazalar nedeniyle  başvurduğunu anlatan Tekşam, şöyle devam etti:
"Bu süreçte ne yazık ki çok sayıda balkondan düşme ve bu nedenle ciddi  yaralanmalar, artan sayıda ciddi yanıklar, soluk borusuna yabancı cisim kaçma ya  da zehirlenme nedeniyle başvuran çocuk hastalar oldu. Üstelik kazaların birçoğu  anne-babaların evde bulunduğu saatlerde gerçekleşti. Bu, evlerde yeterince önlem  alınmadığını, çocukların yeterli gözetim altında bulunmadığını gösteriyor. Bu  nedenle anne-babaların çocuklarının güvenli ortamda yaşamalarını sağlayacak temel  önlemleri bilmeleri gerekiyor. Pandemi döneminde Hacettepe Üniversitesi İhsan  Doğramacı Çocuk Hastanesi Çocuk Acil Polikliniğine başvuran, evde ya da dışarıda  gerçekleşen tüm travma başvurularında, 2019 yılının aynı dönemine göre belirgin  bir artış oldu. Bir önceki yılın aynı döneminde tüm başvuruların yüzde 15'i  travma hastasıyken pandemi döneminde yüzde 25'ini travma hastaları oluşturdu.  Özellikle yanık hastalarında yüzde 65'e varan artış gerçekleşti. Evlerde basit  düşmeler sık görülürken, bu dönemde balkondan düşme nedeniyle acil servise  başvuran ve yoğun bakıma yatırılan çok sayıda hasta oldu."
 
"Evde özellikle mutfak ve banyolar, yanıklar için riskli  alanlarıdır"
Basit bazı tedbirler alındığı takdirde bu kazaların  gerçekleşmeyebileceğini aktaran Tekşam, ayrıca evde ya da oyun alanlarında,  özellikle küçük çocukların sürekli gözetim altında tutulması, çocuklar için  tehlike oluşturacak her şeyin gözden geçirilerek güvenli bir ortam oluşturulması  gerektiğinin önemine işaret etti.
 
Tekşam, evde özellikle mutfak ve banyoların yanıklar için riskli  alanlar olduğunu vurgulayarak, şu önerilerde bulundu:
"- Yanıkların önlenmesi için mutfakta yemek pişerken küçük çocuklar  mutfakta bulunmamalı, ocağın arka sırası kullanılmalı, tencere-tava sapı ocağın  üstüne doğru çevrilmeli.
- Çocukların fırın, soba ya da alev alan çakmak, kibrit gibi yakıcı  cisimlere ulaşması engellenmeli.
- En çok kaynar su ya da çaya bağlı haşlanma yanıkları görüldüğünden,  çocukların olduğu ortamlarda çay içilmemeli, kaynayan su asla çocuğun ulaşacağı  ortamlarda bulunmamalı.
- Banyo suyunun, hatta çeşmeden akan sıcak suyun sıcaklığı kontrol  edilmeli, çünkü çocuklar, su çok sıcak olduğunda hızla kaçma hareketini  yapamazlar.
- Evde herhangi bir yangın anında kaçış planı olmalı, her odanın en az  iki çıkış noktası olmalı, bunun için pratik yapılmalı, hatta mümkünse duman  dedektörleri evlere takılmalı ve aralıklı test edilmeli.
- Düşmeler özellikle evlerde ve parklarda çok sık karşılaşılan bir  kazadır. Evlerde pencerelerin kolayca açılmasını engelleyen kilit sistemleri  kullanılmalı, evde merdiven varsa merdivene inip çıkmayı engelleyen bariyerler  konulmalı, merdivene ya da halıların altına kaymayı engelleyen malzemeler  konulmalı, balkonlar kesinlikle kitlenmeli, camların önüne ya da balkonlara  sandalye, masa gibi çocukların tırmanacağı eşyaların konulmamalı.
- Oyun alanlarının zemininin güvenli, yumuşak ve uygun bir materyalle  (beton olmamalı) kaplı olduğundan emin olunmalı.
- Televizyon ya da dolap düşmelerini engellemek için televizyon ya da  televizyonun altındaki mobilyalar duvara sabitlenmeli, aynı şekilde dolaplar da  benzer şekilde sabitlenmeli.
- Elektrik çarpmalarının engellenmesi için prizlere çocuk kilitleri  takılmalı, kablolar ağıza alınmaması için çok görünür olmamalı.
- Zehirlenmelerin önlenmesi için ilaçlar ve temizlik maddeleri  çocukların ulaşamayacağı bir yerde, kilitli bir dolapta saklanmalı. Çocukların  yanında asla ilaç içilmemeli, adolesanlara dahi ilaçlar anne-babaları tarafından  verilmeli ve saklanmalı. İlaçlar ve temizlik maddeleri daima orijinal paketinde  muhafaza edilmeli.
- Mevsimin yaz olması nedeniyle bisiklet kazaları da çok sık  gelmektedir. Bu nedenle bisiklet, kaykay, paten kullanılırken çocukların mutlaka  kask takması, dizlik-dirseklik kullanması sağlanmalı. Bu önlemlerin alınmasıyla  çocuklarda kafa travması ve yüz bölgesine olan yaralanmaların büyük ölçüde  engellenecektir.
- Çocukların bisiklet sürmesi için güvenli ortamlar oluşturulmalı.
- Trafik güvenliği için ise çocuğun yaşına uygun araba koltuğu,  yükseltici ve emniyet kemeri doğru kullanılmalı, 12 yaş ve daha küçük çocuklar  asla arabanın önüne bindirilmemeli."
 

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