Çocuklarda diş sorunu bağışıklığı etkiliyor!

Okullarda, bazı kademelerde, yüz yüze eğitim 1 Mart’ta başlayacak. Derslerin başladığı dönemde, çocukların diş sorunları nedeniyle okullarından uzak kalmamaları için kalan bu 15 günlük sürede diş kontrollerinin yapılması, çürük, iltihaplanma gibi sorunlar varsa tedavi edilmesi çok önemli. Çocuklardaki diş problemlerinin eklem gelişimi ve bağışıklığını etkilediğine dikkat çeken Diş Hekimi Arzu Yalnız Zogun, çocuklarda diş sorunları ve alınabilecek önlemleri anlattı

Çocuklarda diş sorunlarının pandemi döneminde arttığına dikkat çeken Diş Hekimi Arzu Yalnız Zogun, bu dönemde yetişkinlerin yanı sıra çocukların da bütün alışkanlıklarının, disiplinlerinin değiştiğini belirtti.

“Okullar açık olduğunda sabah kalkıp diş fırçalayıp okula gidiyorlardı ama şimdi çocukların diş fırçalama alışkanlıkları da sekteye uğradı. Dolayısıyla çocuklarda diş çürükleri artmaya başladı” diyen Zogun, çocuklarda diş bakımının hayati önem taşıdığını söyledi. Zogun, “Çünkü çocukların beslenmesi çok önemli. Her şey ağızdan geçiyor o nedenle çiğnemeleri, ağız hijyenleri çok önemli. Dolayısıyla ağızda olan bir çürük çocuğun hem yemek yemesine engel olacağı hem de bakteri oluşumunda etkili olacağı için mutlaka tedavi edilmesi gerekir.” dedi.

EKLEM GELİŞİMİNİ ETKİLİYOR

Ağız içi sağlığının ve hijyeninin öneminin farkına vardığımızı dile getiren Arzu Yalnız Zogun, “Bu çocuklar için çok daha önemli. Çünkü büyüme ve gelişim döneminde, çürük diş büyük bir problem. Çocuk, ağızda çürük varsa çürük olmayan tarafta yemeye başlayacak, çene ve eklem gelişimi de buna göre şekillenecektir” diye konuştu.

Çocukları, tamamen süt dişlerine sahip olanlar, karışık dişlenme dönemindekiler ve artık karışık dişlenmeden çıkıp 12 yaşın üzerinde çocukluktan erişkinliğe geçen gruptakiler olmak üzere üçe ayırdıklarını belirten Zogun, tamamen süt düşü olan çocuklarda çürüklerin çok hızlı ilerlediğine dikkat çekti:

“Süt dişinde çürük, bir damla başladığında yetişkinlerdeki gibi yavaş ilerlemez. Bir yetişkinde, 3 yılda çürük derinleşiyorsa çocuklarda 6 ayda derinleşir ve alttan çıkacak dişe de zarar verir. O nedenle çocukların çürük kontrollerinin mutlaka yetişkinlere göre çok daha sıklıkla yapılması gerekir. Bu dönemde çocukların çürüğü olmasa bile bir hekim kontrolünden geçip koruyucu önlemlerin alınması lazım. Klinikte yapılan lazerle flor uygulamaları, fissür örtücü dediğimiz dişlerin üst yüzeyindeki girinti, çıkıntıların rehabilite edilmesi, tedavi edilmesi ve çürük oluşumuna engel olunması, ağız hijyeninin kalitesinin artırılması gibi uygulamalarla koruyucu diş hekimliği uygulamaları mutlaka yapılmalı.”

BAĞIŞIKLIĞI DÜŞÜRÜYOR

Okullarda yüz yüze eğitim başladığında birikmiş dersler ve sosyal sebeplerle çocukların sağlık kontrolleri için zamanı olamayacağını vurgulayan Arzu Yalnız Zogun, o nedenle kalan 15 günlük dönemde mutlaka ağız ve diş kontrollerinin yapılması gerektiğini söyledi.

Ağız içi çürük veya diş etine bağlı enfeksiyonların çocukların gelişiminde etkili olduğunu, enfeksiyonun bağışıklık sistemini de düşürdüğünü belirten Zogun, bağışıklığın düştüğünün de yine ağızdan anlaşılabildiğini, bunların müdahalesinin yapılması için de hekim kontrolünün gerektiğini vurguladı.

“Karantina, pandemi derken yaklaşık bir yıl geçti. Bir yıldır hekim kontrolü görmeyen çocuklar, mutlaka diş hekimi kontrolüne götürülmeli. Çünkü iskelet gelişimi için önemli. Ağızda tek taraflı çiğneme, çürük, çürüğün alttaki sürekli dişe yansıması, ileriye yönelik çok daha komplike sorunlara neden olabilir” diyen Zogun, çocuğun ortodontik tedaviye ihtiyacı varsa bunun tespit edilebileceğini, hatta zamanında tespit edildiğinde, bazı çocuklarda tel tedavisine ihtiyaç kalmadan gerekli önlemlerin alınabileceğini söyledi.

Yetişkinler gibi çocukların da estetik kaygıya sahip olduğuna dikkat çeken Zogun, görselliğin çocuk yaşlarda da çok önemli olduğunu hatırlatarak, “Ön dişlerde çürükler oluşmuşsa bunlar mutlaka tedavi edilmeli. Çünkü zaten pandemi döneminde psikolojik olarak herkes zor bir süreç yaşadı. Buna estetik kaygı da dahil olmamalı. O yüzden böyle bir çürük problemi varsa tedavi edilmeli” dedi.