Çocuklarda astım hastalığının belirtileri neler?

Farklı çalışmalarda değişik oranların bulunduğunu ve Türkiye’de her on çocuktan birinin astım veya benzeri bulgularla hayatını sürdürdüğünün atını çizen Çocuk İmmünoloji ve Alerji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Yaşar Özkars, tüm astımlı çocuk hastaların yarısında hastalık ilk yaş içinde kendini göstermeye başladığını ifade etti. Doç. Dr. Mehmet Yaşar Özkars, “Hastalık her çocukta tamamen aynı bulgularla kendisini göstermemektedir. Ancak tüm hastaların ortak özelliği tekrarlayan öksürük ve hırıltı şikayetidir.” dedi ve ekledi: “Hastalık dönemleri dışında tamamen normal olan bu çocuklar bazen ayda birkaç kere bazen de yılda birkaç kere öksürük ve hırıltı atakları yaşamaktadırlar. Bu öksürük ve hırıltı dönemleri hekimler tarafından astım atakları olarak adlandırılmaktadır.”

“ASTIM ATAKLARINI BESİNLER TETİKLİYOR OLABİLİR”

Söz konusu bu atakları başlatan şeyin bebeklik döneminde besin alerjisi de olabileceğini belirten Doç. Dr. Mehmet Yaşar Özkars, ciltlerinde kızarıklık olan bebeklerde öksürük ve hırıltı atakları da varsa, mutlaka besin alerjisi ve çocukluk astımı açısından değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Çocukluk çağı astım belirtilerinin öksürük, hırıltı, nefes darlığı, göğüs ağrısı ve tıkanıklık hissi, uykudan uyandıran ve küçük çocuklarda kusma ile sonuçlanabilen öksürükler olduğunu söyleyen Özkars, pandemi sürecinde mümkün olduğunca sosyal izolasyon içerisinde olmaları gerektiği vurgusu yaptı.

PANDEMİ SÜRECİNDE KONTROLLERİ İHMAL ETMEYİN