Çocuklara yemek alışkanlığı kazandırmanın yolları!

Çocukların iyi beslenmesini sağlamak birçok ebeveyn için bir önceliktir. Ancak bazen, sağlıklı yemekler ve atıştırmalıklar hazırlamak, çocukların bunları tüketeceği anlamına gelmez. Çocuklarda yaygın olarak görülen yeme isteksizliği duygusal süreçlerle de ilgili olabilir. Çocuk-Ergen Terapisti Muazzez Yaşbala, çocuğa yemek yemesi için ısrar etmenin ve baskı yapmanın çocuk üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğine dikkat çekti.

Çocuklarda yemek alışkanlığı konusunda ebeveynlere tavsiyelerde bulunan Çocuk-Ergen Terapisti Muazzez Yaşbala, yemek yemenin her yaşta yaşamsal bir ihtiyaç olduğunu ifade ederek, özellikle çocuklarda yemenin duygusal süreçlerle de yakından ilgili olduğuna dikkat çekti. Ebeveynlerin kullandığı bazı ifadelerin tepkilere neden olabileceği konusunda uyaran Yaşbala, “Yemek yeme bebek için anne ile temas kurma, sıcaklık, yakınlık ve bağ kurmada çok önemlidir. Çocuğa yemek yemesi için ısrar etmek ve baskı yapmak çocuk üzerinde olumsuz etkiler oluşturabilir” dedi.

REDDETME NORMALDİR!

Yaşbala, “Çocuklar, kendileri beslenmeye başladıkları zaman iştahsızlık, az ve yavaş yemek yeme gibi davranışlar gösterebilir. Geçici olarak yiyeceğe düşkünlük ya da yemeği reddetme gibi durumlar bu dönemde görülen yaygın bir sorundur. Normal gelişimin bir parçası olarak kabul edilen bu durum, aslında çocuğun bağımsızlığının bir ifadesidir. Özellikle özerklik dönemine girdiği 24. aydan sonra çocuğun kendini bir birey olarak kabul ettirmek istemesi ve ‘benim dediğim olur’ davranışları sergilemesi bu yaşın özelliğidir.” diye konuştu.

ÇOCUK İLGİ ÇEKMEK İSTEYEBİLİR!

Anne, baba ve çocuğun ruh durumunun yemek problemlerinin başlıca nedenleri olabileceğininin altını çizen Yaşbala, yeme sorunları ile ilgili olarak “Çocuğun psikolojisi, duygu durumu, annenin ruhsal sorunları, çocuğun anne-babasının ilgisini çekmek istemesi gibi birçok neden söyleyebiliriz.” dedi.

ÇOCUKLARA YEMEK ALIŞKANLIĞI KAZANDIRMANIN YOLLARI!

“Yemekleri çocuğa ebeveyn yediriyorsa, çocuk yemek yeme alışkanlığı kazanamaz!” diyen Yaşbala, çocuklarda yemek alışkanlığı kazandırmak için ebeveynlere şu önerilerde bulundu;

“Yemek saatleri düzenli ve hep aynı saatte olmalıdır. Ailenin hep birlikte masaya oturması, herkesin bir yerinin olmasına dikkat edilmelidir. Çocuğun yemek sırasında her istediğini yapmak, onun yemek yeme alışkanlığı kazanmasını engeller. Örneğin; televizyon karşısında, tablet verilerek, ayakta dolaşarak yemek isterse bu konuda sınırlar konulmalıdır. Bazı ifadeler çocuğun daha az yemesine ve tepkiler vermesine neden olabilir. Örneğin; ‘bu tabağı bitirmezsen sana pasta yok’ gibi ifadeler yemek alışkanlığını olumsuz etkiler.”

ISRARCI OLMAYIN!

Terapist Muazzez Yaşbala, çocuğa yemek yemesi için ısrar etmenin ve baskı yapmanın çocuk üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Çocuğunuzla inatlaşmak problemin daha da artmasına yol açabilir. Anne ve baba, çocuğun yemek alışkanlığındaki olumsuz değişiklikleri anlamaya çalışmalıdır. Çocuğu zorlamadan, saygı duyan bir tutum sergilemek gerekir. Ayrıca, yemek yeme ile ilgili bazı durumlar yaş özelliği olarak kabul edilmelidir. Çoğu durumda bazen çocuk iyi besleniyordur; ancak ebeveynlerin beklentisi doğrultusunda yemiyordur. Çocuklarda yemek yeme alışkanlığında tüm bunları dikkate almak çok önemlidir.”