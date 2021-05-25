Çocuklara BES yürürlüğe girdi! 18 yaş altı BES imkanı nedir?

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) 18 yaş altının kapsama alınmasına sağlayan yasa yayımlandı. Yasada ayrıca ilave olarak istihdam edilen sigortalılar için ödenmesi gereken sigorta primleri için işverenlere sağlanan sigorta desteği de bulunuyor.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) 18 yaş altı vatandaşların kapsama alınmasına imkan tanınacak yasa yayımlandı. Yeni düzenlemeyle üç sene içerisinde 18 yaş altı BES'e katılımın 923 bin civarı olması ve 3 milyar TL civarında bir birikim tutarına ulaşması bekleniyor.

18 YAŞ ALTINA BES İMKANI

Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında yayımlanan sigorta cılık ile diğer bazı alanlara ilişkin kanunlarda yapılan değişiklikle 18 yaş altı vatandaşların bireysel emeklilik sistemi kapsamına alınmasına imkan tanındı. Kanun, 1 Ocak 2021 itibarıyla mevcut bulunan emeklilik taahhüt planları kapsamındaki yurt içi ya da dışındaki birikimler ve taahhütlere ilişkin tutarlarının, 31 Aralık 2023'e kadar kısmen veya tamamen BES'e aktarılabilmesine de imkan tanınıyor.

İŞ VERENLERE SİGORTA DESTEĞİ

Kanunda yer alan bir başka yasal düzenlemeye göre, ilave olarak istihdam edilen sigortalılar için ödenmesi gereken sigorta primleri, 30 Haziran 2022'ye kadar kullanılan kredi faiz veya kar payı bakiyesinden düşülebilecek. Bu tutar İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.

Sağlanan kredi faiz veya kar payı desteği, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanacak. Bu madde kapsamına giren iş yerleri ilave olarak işe aldığı en fazla 5 sigortalı için bu destekten yararlanacak.

FİNANSAL İSTİKRAR VE KALKINMA KOMİTESİ'NİN ADI DEĞİŞTİ

Resmi Gazete'de bir kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanuna göre de Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin adı Finansal İstikrar Komitesi olarak değiştirilerek yeniden yapılandırılacak.

Finansal İstikrar Komitesi, finansal sistemin sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlıklı bir şekilde desteklemesi ve piyasalarda güvenin korunması için kırılganlıkların belirlenmesi ve sistemik risklerin yönetilmesinde ilgili kurumlar arasında iş birliği ve eşgüdümün sağlanmasını amaçlıyor.

Komite de Hazine ve Maliye Bakanının başkanlığında Strateji ve Bütçe, TCMB, SPK, BDDK , TMSF ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu başkanlarından oluşuyor.

Bütçe hazırlık sürecinin sadeleştirilmesi kapsamında orta vadeli program ve orta vadeli mali plan, orta vadeli program adı altında birleştirilecek.