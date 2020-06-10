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Çocuklar için sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı?

10 Haziran 2020 Çarşamba - 10:33 | Son Güncelleme : 10 06 2020 - 10:33

Türkiye'de corona virüs sonrası normal hayata dönüş adım adım uygulanıyor. Çocuklar ve gençler için sokağa çıkma izni öncesinde Çocuklar için sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı? 14 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilecek? soruları araştırılıyor. İşte 18 yaş altı ve çocukların hsokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar...


Türkiye'de corona virüs ile mücadelede alınan tedbirlerin esnetilmesi amacıyla uygulamaya konulan normalleşme süre adım adım uygulanıyor. 
 
Mart ayından bu yana sokağa sadece belirli gün ve saatlerde sokağa çıkmalarına izin verilen 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için yeni kararlar alındı. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan corona virüs ile ilgili yeni kararları açıkladı. Peki, Çocuklar için sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı? 14 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilecek?   
 
ÇOCUKLAR İÇİN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?
 
18 yaş altı için uygulanan kısıtlamalar, çocukların ebeveynlerin refakatinde olmaları şartıyla kaldırıldı.    

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