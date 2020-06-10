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Çocuklar için sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı?

Çocuklar için sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı?