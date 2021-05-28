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Çocuklar için flaş aşı kararı! Resmen onaylandı

AA |  28 Mayıs 2021 Cuma - 17:56 | Son Güncelleme : 28 05 2021 - 18:14

Avrupa İlaç Ajansı, Pfizer/BioNTech aşısının 12-15 yaş grubuna uygulanabileceğini açıkladı.


EMA'dan yapılan açıklamada, şu anda 16 yaşındakiler ve daha büyüklere  yapılabilen aşının etkisinin 12-15 yaş grubundaki 2 bin 260 kişide araştırıldığı  belirtildi.
 
Araştırma sonucunda aşının bu yaş grubundaki çocuklarda etkili olduğu,  hastalığa karşı koruma sağladığı sonucuna varıldığı kaydedildi. Açıklamaya göre,  aşının yapıldığı 1005 çocukta Kovid-19 hastalığı görülmedi, placebo aşı yapılan  978 çocuktan 16'sı hastalığa yakalandı.
 
EMA'nın aşı stratejisinden sorumlu yöneticisi Marco Caveleri, konuyla  ilgili basın toplantısında, aşının çocuklardaki etkisinin genç yetişkinlerle  aynı, hatta daha olumlu olduğunu söyledi.
 
Aşının yetişkinlerde olduğu gibi çocuklara da 2 doz halinde ve an az 3  hafta arayla uygulanması gerektiğini belirten Caveleri, çocuklardaki yan  etkilerin de yetişkinlerdekilerle aynı olduğunu vurguladı.
 
Caveleri, EMA'nın tavsiyede bulunduğunu, aşının çocuklara da yapılması  veya ne zaman uygulanacağı konusundaki kararı AB üyesi ülkelerin vereceğini  vurguladı.
 
AB, BioNTech-Pfizer aşısından 2022-2023 yılları için 1,8 milyar doz  daha satın almak için firmalarla anlaşma imzalamıştı. AB yönetimi, 12-15 yaş  grubunun aşılanmasına sonbaharda başlanabileceğini belirtmişti.
 

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Avrupa İlaç Ajansı Pfizer/BioNTech aşı
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