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Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu'su Ayşecan Tatari bebek için gün sayıyor!
Oyuncu Edip Tepeli ile evli olan 'Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu'su Ayşecan Tatari, sosyal medyada takipçilerinin sorularını yanıtladı. Anne olacağı günü bekleyen Ayşecan Tatari, hamilelik süreci ile ilgili merak edilenleri anlattı ve bebeğinin ultrason fotoğrafını instagramda paylaştı.
'Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu'su Ayşecan Tatari bebeği için gün sayıyor. Kendisi gibi oyuncu olan eşi Edip Tepeli ile 2017 yılında New York'ta evlenen Ayşecan Tatari, şu sıralar bebek heyecanı yaşıyor.