Çocuklar Duymasın 27. yeni bölümde Tutku'nun gerçek yüzü görülecek mi?

Tutku, Meltem’in günlüğüne Meltem’in ağzından cümleler yazar. Yazılanları okuyanlar, Meltem’in iyice hasta olduğunu düşünür. Kimseyi ikna edemeyen Meltem’in, Tutku’dan kurtulması için zekice bir plan yapması gerekmektedir! Meltem öyle bir şey yapar ki, Tutku hayatında ilk defa böylesine bir şok yaşar! Gerçekler ortaya çıkar ve düğüm çözülür! Ancak Tutku’dan kurtulmak sandıkları kadar kolay olmayacaktır!

ÇOCUKLAR DUYMASIN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Haluk’a saplantılı bir biçimde aşık olan Tutku’nun amacı, Meltem’i, Haluk’un ve çevresinin hayatından tamamen yok etmektir. Bunun için Meltem’in uzaklara gitmesi gerekmektedir. Tutku bunun için Meltem’in en çok sinirleneceği planını devreye sokar. Hiç kimse ama hiç kimse Meltem’e inanmayacak, herkes Tutku’ya inanacaktır! Meltem ne derse desin, başta Gönül olmak üzere herkes Tutku’nun masum olduğunu düşünür.