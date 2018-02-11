Çocuklar Duymasın 27. yeni bölümde Tutku'nun gerçek yüzü görülecek mi?

Çocuklar Duymasın 27. yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Pazar akşamlarının severek izlenen dizisi Çocuklar Duymasın Haluk'a saplantılı şekilde aşık olan ve Meltem'e tuzaklar kuran Tutku'nun gerçek yüzü ortaya çıkacak mı? İşte Çocuklar Duymasın dizisinin merakla beklenen yeni bölümünde yaşanacaklar...
ÇOCUKLAR DUYMASIN 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Tutku amacına ulaşmıştır! Herkes Tutku’nun masum olduğunu, Meltem’in hayaller gördüğünü düşünmektedir. Tutku herkesi arkasına alır ve Meltem’in üzerine gitmeye devam eder. Meltem, Tutku’ya ve sevdiği herkese karşı tek başına mücadele etmeye başlar!
Tutku, Meltem’in günlüğüne Meltem’in ağzından cümleler yazar. Yazılanları okuyanlar, Meltem’in iyice hasta olduğunu düşünür. Kimseyi ikna edemeyen Meltem’in, Tutku’dan kurtulması için zekice bir plan yapması gerekmektedir! Meltem öyle bir şey yapar ki, Tutku hayatında ilk defa böylesine bir şok yaşar! Gerçekler ortaya çıkar ve düğüm çözülür! Ancak Tutku’dan kurtulmak sandıkları kadar kolay olmayacaktır!
ÇOCUKLAR DUYMASIN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Haluk’a saplantılı bir biçimde aşık olan Tutku’nun amacı, Meltem’i, Haluk’un ve çevresinin hayatından tamamen yok etmektir. Bunun için Meltem’in uzaklara gitmesi gerekmektedir. Tutku bunun için Meltem’in en çok sinirleneceği planını devreye sokar. Hiç kimse ama hiç kimse Meltem’e inanmayacak, herkes Tutku’ya inanacaktır! Meltem ne derse desin, başta Gönül olmak üzere herkes Tutku’nun masum olduğunu düşünür.
Tutku’nun bir diğer planı da Rüzgar’dır. Rüzgar’ın Meltem’e olan ilgisini kullanan Tutku, Meltem ve Rüzgar’ın birlikte vakit geçirdiklerini Haluk’a göstermek için elinden geleni yapar. Tutku’nun yalanları mutlu bir ailenin hayatını alt üst etmektedir.