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Çocuklar Duymasın 26. bölümde Tutku'nun yeni planı!

04 Şubat 2018 Pazar - 13:06 | Son Güncelleme : 04 02 2018 - 13:06

Çocuklar Duymasın 26. bölümüyle bu akşam izlenecek. Kanal D'nin sevilen dizisi Çocuklar Duymasın'da Tutku'nun yeni planı ortalığı iyice karıştıracak. Heyecanlı sahnelerin yaşanacağı Çocuklar Duymasın hakkındaki bilgiler haberimizde yer alıyor.


Çocuklar Duymasın 26. bölüm fragmanı heyecan yarattı. Çocuklar Duymasın dizisi Pazar akşamları izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Tutku giderek planlarını arttırıyor, Meltem'i pusuya düşürebilecek mi? İşte Çocuklar Duymasın dizisinde bu akşam yaşanacaklar...

ÇOCUKLAR DUYMASIN 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI 

Tutku, Meltem'i tüm çevresinden uzaklaştıracak bir plan yapar!
 
Haluk’a saplantılı bir biçimde aşık olan Tutku’nun amacı, Meltem’i, Haluk’un ve çevresinin hayatından tamamen yok etmektir. Bunun için Meltem’in uzaklara gitmesi gerekmektedir. Tutku bunun için Meltem’in en çok sinirleneceği planını devreye sokar. Hiç kimse ama hiç kimse Meltem’e inanmayacak, herkes Tutku’ya inanacaktır! Meltem ne derse desin, başta Gönül olmak üzere herkes Tutku’nun masum olduğunu düşünür. 
 
Tutku’nun bir diğer planı da Rüzgar’dır. Rüzgar’ın Meltem’e olan ilgisini kullanan Tutku, Meltem ve Rüzgar’ın birlikte vakit geçirdiklerini Haluk’a göstermek için elinden geleni yapar. Tutku’nun yalanları mutlu bir ailenin hayatını alt üst etmektedir.

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