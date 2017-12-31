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Çocuklar Duymasın 22. yeni bölümde yılbaşı coşkusu!

31 Aralık 2017 Pazar - 10:20 | Son Güncelleme : 31 12 2017 - 10:20

Çocuklar Duymasın 22. yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Kanal D'nin sevilen dizisi Çocuklar Duymasın'da yeni yıl heyecanı yaşanacak. Komik sahnelerin keyif vereceği Çocuklar Duymasın fragmanı haberimizde...


Çocuklar Duymasın kahkaha dolu yeni bölümüyle bu akşam izlenecek. Pazar akşamlarının fenomen dizisi Çocuklar Duymasın'da Haluk ve Meltem yılbaşını kutluyor fakat ayrı kulvarlarda... İşte Çocuklar Duymasın yeni bölümde yaşanacaklar...

ÇOCUKLAR DUYMASIN 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Taş Fırın Haluk ve Meltem, birbirlerine yeni yıla dışarıda büyük bir eğlenceyle gireceklerini söylerler. Ancak ikisi de evde yalnız kalmayı planlamıştır. Durum böyle olunca evde büyük bir tartışma başlar. Her ikisi de evde yılbaşı kutlaması yapmaya çalışınca ortalık karışır.
 
Meltem, kendi tarzında, Taş Fırın Haluk ise kendi tarzında bir yılbaşı kutlaması yapınca ortaya birbirinden renkli görüntüler çıkar. Meltem’in yılbaşı kutlamasına ışıklı bando, salsacılar, DJ gelirken, Haluk’un yılbaşı kutlamasına fasıl ekibi, horon ekibi, köçekler ve romanlar gelir. Salon ikiye bölünür, ikilinin dostları da bu geceye davetlidir. Meltem’ciler’in ve Haluk’çular’ın yılbaşı mücadelesi çok eğlenceli olur!

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