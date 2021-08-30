Çocuklar disiplinli ortama geçişte uyum sorunu yaşayabilir

Çocuklar tatildeki rahat ortamdan disiplinli ve kuralları olan okul ortamına geçişte adaptasyon sorunu yaşayabiliyorlar. Ailelerin çocukları ile konuşup sorunlarını dinlemeleri gerektiğini belirten uzmanlar, var olan problemlere yönelik çözüm üretme sürecinin birlikte yönetilmesini ve empati yapılarak yaklaşılmasını tavsiye ediyor. Uzmanlar, oryantasyon programları ve rehberlik birimlerinin aktif faaliyetleri sayesinde çocukların okula daha çabuk alışabileceğini ifade ediyor.

Uzman Klinik Psikolog Seda Aydoğdu, yeni eğitim döneminde çocukların okula uyum ve adaptasyon sorunu yaşamamaları için ebeveynlere çok önemli tavsiyelerde bulundu.

Disiplinli ortama geçiş uyum sorunu yaratabilir

Çocuklar uzun bir aradan sonra tekrar okul ortamına döndüğünde aileler ve öğretmenlerin farklı problemlerle karşılaşabileceklerini belirten Uzman Klinik Psikolog Seda Aydoğdu, “Çocuğun kendi evinde uzun süre kalmanın vermiş olduğu rahatlıktan çıkıp okul gibi daha disiplinli ve kurallı bir ortama geçiş yapması, uyum problemlerini beraberinde getirebiliyor. Ders dinlememek, sınıf kurallarına uymamak, ödevlerini yapmamak veya okula gelmeyi reddetmek gibi bazı davranışlar gözlemlenebilinir.” diye konuştu.

Çocukların problemleri ailece çözülmeli

Aydoğdu; öncelikle ailelerin çocuklarıyla iletişime geçerek yaşadıkları kaygıları, endişeleri veya korkuları varsa bunları anlamaya yönelik tutum sergilemeleri gerektiğini söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Aileler, çocuğun var olan problemine yönelik çözüm üretme süreçlerini beraber yönetmeli ve her aşamasında çocuklarının yanlarında olduklarını hissettirmelidirler. Çocuklarda virüs bulaşması veya ‘mikrop kapıp hastalanabilirim’ şeklinde düşüncelere eşlik eden kaygılar varsa hijyen kurallarıyla ilgili yapılabilecekleri, hangi durumlarda virüs kapma ihtimallerinin olduğu ve olası bir kontaminasyon halinde olabilecekler aşama aşama konuşulmalı.

Çocuk güvende hissetmeye ihtiyaç duyar

Burada önemli olan nokta, olasılıkların her zaman gerçekçi olarak değerlendirilmesi ve kurulan senaryoların her zaman iyi bir şekilde sonlandırılmasıdır. Çocuk bu süreçte kendisini güvende hissetmeye ihtiyaç duyar. Aile çocuğunun güvende olacağına ve bunu uygulayabileceği basit tedbirlerle devam ettirebileceğini göstermelidir. Çocuğun eski hayatına yeniden dönemeye hazırlanması ve daha kalabalık gruplar içerisine yeniden girmeye başlaması kaygısını arttırabileceği için özellikle son zamanlarda onu olumsuz etkileyebilecek, kaygılarını arttırabilecek diyaloglardan uzak olması önemli olacaktır.”

Okul adaptasyonun sağlanmasında önemli etken

Çocukların kısa sürede adaptasyon sağlayabilmelerinde onlara yardımcı olacak en önemli unsurlardan birinin okulun kendisi olduğunu vurgulayan Aydoğdu, “Okulun yol gösterici olması, çocukların kaygılarını anlayabilmeleri ve onlara destek olacak şekilde tutum sergilemeleri çocukların okula kısa sürede adapte olmasına oldukça fayda sağlayacaktır. Yüz yüze eğitimin yeniden başlamasıyla birlikte oryantasyon programının yeniden yapılandırılması ve ilk haftalarda akademik eğitimle eş değer oranda rehberlik biriminin aktif faaliyetler içerisinde bulunması da çocukların daha çabuk alışmasını sağlayacaktır.” diye konuştu.

Aileler çocuklarına empati ile yaklaşmalı

Anne ve babaların çocukları ile konuşmaları, onların kendilerini ifade edebilecekleri zemini yaratmaları gerektiğini ifade eden Aydoğdu, “Çocuğun ifadeleri üzerinden sahip olduğu sıkıntıyı anladıklarına yönelik empati dolu cümleler ifade etmeliler. Çocuk ailesi tarafından anlaşıldığını ve güvende olduğunu hissedebilmeli. Anne ve babalar çocuklarının bu duyguya sahip olabilmeleri için destek olmalı.” dedi.