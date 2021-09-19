Çocuklar boy uzaması için neler tüketmeli?

Araştırmalar, boy uzunluğunun genetik olmasının yanı sıra tüketilen besinlerden, uyku düzeninden ve egzersiz alışkanlıklarından etkilendiğini gösteriyor. Çocukların tüketmesi gereken boy uzamasına yardımcı besinler var. Peki, hangi gıdalar çocukların kemik gelişimine katkı sağlar ve boylarının uzamasına yardımcı olur? İşte çocuklarda boy uzamasına yardımcı besinler…

Boy uzaması için sağlıklı bir kemik yapısı şarttır. Sağlıklı bir kemik yapısının oluşması için kalsiyum ve fosfordan zengin süt ürünlerinin düzenli şekilde tüketilmelidir.

Çocuklarınızın gece uyumadan önce içtiği bir bardak süt ise tüm bu faydalarının yanında büyüme hormonu salgılanmasını uyararak kemik gelişimini ve boy uzamasını desteklemektedir.

İnek sütünün fazla tüketimine dikkat!

İnek sütünün fazla miktarda tüketilmesi vücutta kalsiyum-fosfor dengesini bozabilir. Sonucunda kemik gelişimini olumsuz etkileyebilir. Ayrıca demir eksikliğini tetikleyebilir. Bu sebeple çocuklarda inek sütünün günde en fazla 500 ml tüketilmesinde fayda var.

Yağlı balıklar

Alabalık, somon, uskumru, ton balığı gibi yağlı balıkların etleri D vitamini açısından zengindir. Sığır karaciğeri, peynir ve yumurta da bir miktar D vitamini içerir. D vitamini kalsiyum ve fosforun ince bağırsaktan emilimini artırır. Aynı zamanda D vitaminin çok büyük bir kısmını güneş yoluyla vücudumuzda ürettiğimiz için güneşin çok dik gelmediği saatlerde günde en az 15-20 dakika güneşlenmeye de dikkat edilmelidir.

Yeşil mercimek

Vücudumuz kalsiyum ve D vitaminini metabolizmasının doğru bir şekilde çalışması için yeterli miktarda magnezyuma ihtiyaç duyar. Çocuğunuzun beslenmesinde magnezyum kaynaklarını düzenli bir şekilde bulundurarak kemik gelişimine ve boy uzamasına katkıda bulunabilirsiniz. Yeşil mercimek magnezyumun iyi kaynaklarından biridir. Diğer magnezyum kaynakları ise; ıspanak, brokoli, enginar, uskumru, bitter çikolata ve domates gibi besinlerdir.

Kuru yemişler

Fındık, yer fıstığı, ceviz, badem gibi kuru yemişler çinkonun en iyi kaynaklarındandır ve sağlığa yararlı yağ asitleri içerirler. Yapılan araştırmalar boy kısalığı olan çocuklarda çinko eksikliğinin daha yaygın olduğunu göstermiştir. Kuru yemişleri çocuklarınızın ara öğünlerine ekleyebilirsiniz. Bu şekilde boy kısalığı riskini azaltmış olursunuz. Ayrıca kuru yemişler enerji değeri yüksek sağlıklı bir atıştırmalık olduğu için çocuğunuzun kan şekerini dengeleyerek abur cubur,sağlıksız gıdalara yönelmesini engelleyebilir. Enerji yoğunluğu yüksek olduğu için kuru yemişlerin miktarına dikkat etmekte fayda var. 1 porsiyonu 25 gramdır, 2 adet ceviz veya 5 adet fındık bir porsiyona eşittir.