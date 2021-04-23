Çocuklar 23 Nisan'a özel belediye meclisinde başkan, katip ve meclis üyesi oldu

Sancaktepe'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak için çocuklar belediye meclisine davet edildi. Bir günlüğüne başkan, katip ve meclis üyesi olan minikler, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'ye soru sorarak, merak ettiklerini öğrendi. Döüğücü, yeni hayata geçirdikleri ‘Kulağım Sende’ uygulamasıyla çocukların isteklerini duyup, bizzat ilgileneceğini dile getirdi.

İstanbul Sancaktepe Belediyesi , 23 Nisan'ı kutlamak için çocuklarla bir araya getirdi. Belediye meclisinde oturan çocuklar; başkan, kâtip ve meclis üyesi oldu. Çocuklar, programda Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü’ye kendileriyle ve Sancaktepe’yle ilgili merak ettikleri her türlü soruyu sordu. Soru cevap şeklinde ilerleyen programda Döğücü, çocuklara hediyeler verdi.

Yeni bir uygulama olan ‘Kulağım Sende’ ile artık çocukları dinleyeceğini belirten Döğücü, “İnternet sitesiyle çocuklar artık video , yazı ve ses kaydıyla bize ulaşarak, isteklerini söyleyebilecek” dedi.

"ÇOCUKLARIN İSTEKLERİYLE BİZZAT İLGİLENECEĞİM"

Çocuklarla 23 Nisan vesilesiyle bir araya geldiklerini belirten Döğücü, “Bizim Bilgi Evlerimiz ve Enderun Mekteplerimizde okuyan çocuklarımızla belediye meclisimizde özel oturum yaptık. Sancaktepe’de çocuklarımız neler istiyor, onları öğrendik.

Çocuklarımız bize sorular sordu, biz de cevapladık. Çalışmalarımızda bizi yönlendirmeleri ve bize taleplerde bulunmaları için de kulağımsende.com.tr adresini kurduk. 23 Nisan’dan itibaren artık onları dijital ortamda da dinlemeye devam edeceğiz. Ben isteklerine bizzat bakacağım. Bu uygulamayı özellikle yeni fikirlerin doğması için gerçekleştirdik.

Çünkü çocuklarımız bizden çok farklı düşünüp çok farklı dünyalara bakıyorlar. Çocuklarımız süper, meclise girdiğimde onları cıvıl cıvıl görünce mutlu oldum. Meclis başkanımızın konuşmasından tutun sorulara kadar hepsi beni heyecanlandırdı. İnanılmaz bir nesil geliyor. Hepsi çok bilgili ve kendilerini çok düzgün ifade edebiliyor. Medeni cesaretleri müthiş, her şeyi sorabiliyorlar” diye konuştu.