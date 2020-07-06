Çocuk tacizcisini kıskıvrak böyle yakaladı

Akıllara durgunluk veren olay, Meksika 'nın Hidalgo eyaletine bağlı Huejutla'da gerçekleşti. Genç bir kadın, küçük bir çocuğu cinsel saldırıda bulunan sapığı yakalamayı başardı.

Adının Esmeralda Salazar olduğu öğrenilen kadın, çocuğun yardım çığlıklarını duymayı başardı ve derhal yardımına koştu. Adamı etkisiz hale getirmeyi başaran kadın, sapığn ellerini arkadan bağlamayı başardı.

Çocuğu kurtarmak için kendi hayatını da riske atan kahraman kadın, diziyle adamın sırtına bastırarak, tecavüzcüyü teslim etmek üzere yetkililerin olay yerine gelişini bekledi.

Çocuğun cinsel tacize uğradığı belirtilirken, sağlı kkontrollerinin yapılması için hastaneye sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, tecavüzcüyü tutuklayarak karakola götürdü. (Milliyet)