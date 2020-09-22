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Çocuk parkında iğrenç olay! Zabıta linçten zor kurtardı

DHA |  22 Eylül 2020 Salı - 15:26 | Son Güncelleme : 22 09 2020 - 15:26

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, parkta oyun oynayan çocuklara cinsel organını gösterdiği iddia edilen M.A. (60), linç edilmek istendi. Zabıta memurları tarafından yakında bulunan bir caminin tuvaletine kapatılarak kurtarılan M.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.


Kocaeli’nin Darıca ilçesinde iddiaya göre, M.A. parkta oyun oynayan çocuklara cinsel organını göstererek sözlü tacizde bulundu. Aynı yerde halk pazarının da kurulması nedeniyle çocukların çığlıklarını duyan vatandaşlar, M.A.'yı yakalayarak linç girişiminde bulundu.
 
Bu sırada halk pazarında görevli olan zabıta memurları, M.A.'yı kalabalık grubun elinden alarak parkın hemen yanı başındaki bir caminin tuvaletine kapattı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis, M.A.’yı gözaltına aldı. Emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.A. tutuklandı. M.A.'nın daha önceden benzer suçlardan sabıkası olduğu öğrenildi.
 

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