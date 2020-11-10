Çocuk parası ne zaman yatar? Çocuk parası yardımı nasıl alınır?

Çocuk yardımı kapsamında maddi imkânsızlıklar nedeniyle çocuklarını okula gönderemeyen veya göndermekte güçlük yaşayan ailelere, çocuklarının okula devam etmesi şartıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Şartlı Eğitim Yardımı yapılıyor. Ayrıca, Şartlı Sağlık Yardımı (ŞSY) kapsamında, nüfusun en yoksul kesiminde yer alan gebe kadınların sosyal güvenceye tabi olmamakla birlikte gebelik süresi içerisinde yardım yapılıyor. Çocuk yardımı kapsamında değerlendirilen bu yardımlardan faydalanan ya da faydalanmak için başvuru yapanlar sıklıkla 'Çocuk parası ne zaman yatar?' sorusunu araştırıyor. Peki, Çocuk parası ne zaman yatar? Çocuk parası nasıl alınır? İşte yardımlar hakkında merak edilenler...

Çocuk yardımı kapsamında maddi imkanı olmayan ailelere ödenen Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) ve Şartlı Sağlık Yardımı (ŞSY) pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Ekonomik zorluklar nedeniyle temel eğitim faaliyetlerinden faydalanamayan, herhangi bir sigorta koluna tabi olmayan hanelere ödenen sosyal yardımlar kapsamında çocuk yardımı örgün eğitime katılan çocuklara eğitimin başlangıcından, lise öğretimini bitirene kadar, öncelikli olarak çocuğun annesi olmak üzere, çocuğun babası veya çocukla aynı hanede yaşayan ve çocuğun bakımını üstlenen reşit kimselere ödeniyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NE?

Nüfusun en yoksul kesiminde yer alan ve maddi imkânsızlıklar nedeniyle çocuklarını okula gönderemeyen/göndermekte güçlük yaşayan ailelere, çocuklarının okula devam etmesi şartıyla, “Şartlı Eğitim Yardımı” yapılıyor. Ödemeler PTT aracılığı ile öncelikle annelere yapılıyor.

ÇOCUK YARDIMI NASIL ALINIR?

İkametinizin bulunduğu il/ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına ulaşabilir veya Alo 144 Sosyal Yardım hattını arayabilirsiniz. Yine çocuklarınızın sağlık kontrollerinin ne zaman yaptırılacağı bilgisine yetkili hastaneler ve Aile Hekimliklerinden ulaşabilirsiniz. Başvuru sonuçları ise, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfından öğrenebilirsiniz. Ayrıca Alo 144 Sosyal Yardım hattına telefonla arayarak bilgi edinmeniz mümkün.

ÇOCUK PARASI ÖDEMESİ NE KADAR?

İlköğretime devam eden erkek öğrenci için aylık 35 TL,

İlköğretime devam eden kız öğrenci için aylık 40 TL,

Ortaöğretime devam eden erkek öğrenci için aylık 50 TL,

Ortaöğretime devam eden kız öğrenci için aylık 60 TL’dir.

ÇOCUK PARASI NE ZAMAN YATAR?

Çocuk yardımı ödemeleri Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz , Eylül, Kasım aylarında yapılmaktadır. Ödemeler 2 aylık olarak hesaplanır, ödeme aylarında tutarlar hak sahiplerinin PTT hesaplarına aktarılır. Ödemeler, takvime bağlı ve periyodik olarak ilgili ödeme aylarının 24'ü ile 28'i arasında yapılmaktadır. T.C. kimlik numarasının son rakamı; '0' olanlar ilgili ödeme ayının 24'ünde, '2' olanlar ilgili ödeme ayının 25'inde, '4' olanlar ilgili ödeme ayının 26'sında, '6' olanlar ilgili ödeme ayının 27'inde, '8' olanlar ilgili ödeme ayının 28'inde, ödemelerini alabileceklerdir.

ÖDEME HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

Çocuk yardımı ödemeleri Sosyal Güvenceli olunması, muhtaçlık halinin sona erdiğinin tespit edilmesi veya yardım ödeme şartlarının (eğitim devam ve sağlık kontrol) gerçekleştirilmemesi nedeni ile yardım ödemesi kesilebilir.