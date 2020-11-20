Çocuk işçiliği ile mücadelede önemli proje!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü, mevsimlik tarımda çocuk işçiliğiyle mücadelede 16 ilde 12 bin çocuğu kapsayacak önemli bir projeyi hayata geçirecek.

Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi projesi, çocuk işçiliğiyle mücadele konusunda bugüne kadar yürütülen en kapsamlı girişimlerden biri olma özelliği taşıyor.

12 bin çocuğa ulaşılacak

Proje kapsamında mevsimlik tarım işlerinde çalışan veya çalışma riski bulunan çok sayıda çocuk için faaliyetler yürütülecek.

12 bin çocuğa yerinde eğitim , danışmanlık ve rehabilitasyon hizmetinin yanı sıra eğitim, gıda ve kıyafet gibi destekler verilecek. Proje sayesinde çalışan çocuklara, ailelere, işverenlere, okul yöneticilerine, öğretmenlere, muhtarlara ve tarım aracılarına ulaşılacak. Çocukların tarımda çalıştırılmalarının önüne geçilerek, eğitime yönlendirilmesi sağlanacak.

Proje 40 ay sürecek

Mardin, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Mersin, Hatay, İzmir, Manisa, Ankara, Eskişehir, Konya, Malatya, Ordu, 29,7 milyon Euro’luk bütçeye sahip olan proje yaklaşık 40 ay sürecek. Proje, mevsimlik tarımda en çok göç alan ve göç veren şehirler olan Şanlıurfa Bursa ve Düzce illerinde uygulanacak.

Mevsimlik tarımda çalışan veya çalışma riski olan çocukların aile bireylerine de destek verilecek. Aileler yaşam ve mesleki becerilerini geliştirmeleri için mesleki eğitim programlarına yönlendirilecek. Ayrıca tarım aracılarına, işverenlere ve köy muhtarlarına da mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin olumsuz yönleri ve ilgili mevzuat ile ilgili eğitimlerinin verilmesi sağlanacak.

Proje, Türkiye’de çocuk işçiliği ile mücadele çalışmalarına önemli katkı sağlayacak. 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlanan ve uygulanmakta olan Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programının hedeflerine ulaşmasını da destekleyecek. İlgili tüm taraflarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde, mevsimlik tarımda çalışan aileler ve çocuklarına yönelik ulaşımdan barınmaya eğitimden sağlığa kadar yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi adına hizmetler sunulacak.

Takip sistemi ile bilgiler tek çatı altında toplanacak

Proje ile birlikte kurulacak olan Çocuk İşçiliği İzleme ve Takip Sitemi ile birlikte bilgiler tek çatı altında toplanacak. Çalışma yaşamına girmesi önlenen çocukların okula devam ve başarılarının takip edilmesi ile mevsimlik tarım işinde çalışan aileler ve çocuklarının mevcut durumuna ve kamu hizmetlerine erişimlerine dair bilgiler tek bir sistemde toplanacak.