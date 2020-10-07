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Çocuğunun derste olduğunu fark etmeyen anne odaya çıplak şekilde girdi

07 Ekim 2020 Çarşamba - 14:23 | Son Güncelleme : 07 10 2020 - 14:33

ABD'de Zoom üzerinden yapılan ders sırasında, çocuğunun derste olduğundan habersiz anne odaya çıplak bir şekilde girdi. Çocuk paniklerken, öğretmenin sesini duyan anne de koşarak odadan çıktı.


ABD'de Zoom uygulaması üzerinden yapılan canlı ders esnasında ilginç anlar yaşandı.

Çocuğunun derste olduğundan haberi olmayan anne, odaya tamamen çıplak bir şekilde girdi.

Durumu fark eden öğretmen, çocuğa hemen kamerasını kapatmasını söyledi.

ÖĞRETMENİN SESİNİ DUYUNCA ODADAN ÇIKTI

Çocuk olay karşısında büyük panik yaşarken, öğretmenin sesini duyan anne koşarak odadan çıktı. Sosyal medya üzerinden paylaşılan video kısa süre içinde 5 milyon kişi tarafından izlendi.

Bazı kullanıcılar, olayı normal bir kaza olarak değerlendirirken bazı kullanıcılar ise annenin ne olursa olsun çocuğunun odasına çıplak olarak girmemesi gerektiğini söyleyip anneye tepki gösterdiler.

 

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