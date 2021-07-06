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Çocuğa taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Haberi duyan koştu
5 yaşındaki kızı taciz iddiası ortalığı karıştırdı. Haberi duyan koştu. Mahalleli şüpheliyi sokak ortasında tekme tokat döverek linç ederken, olaya ilişkin görüntüler anbean kayıt altına alındı.
Bursa’da yaşanan olay, Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. M.Ö., sokakta arkadaşlarıyla oyun oynayan 5 yaşındaki kız çocuğuyla bir süre sohbet edip, elini omzuna atarak, yürümeye başladı.