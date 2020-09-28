Coco filmi konusu ne? Coco filmi ilk kez TV'de!

Yönetmenliğini Lee Unkrich ve Adrian Molina'nın yaptığı "Coco" filmi TV'de ilk kez Kanal D'de ekranlara geliyor. 12 yaşındaki Miguel'in ölüler diyarındaki macerasını anlatan film, 2018 Oscar ödüllerinde En İyi Animasyon dalında ödüle layık görüldü. Peki, Coco filmi konusu ne? Coco filmini kimler seslendirdi? İşte Coco filmi hakkında merak edilenler...

Yönetmenliğini Toy Story 3 ile beğeni toplayan Lee Unkrich ve Adrian Molina'nın yaptığı "Coco" filmi TV'de ilk kez Kanal D 'de bu akşam ekranlara geliyor. Meksika lı gitarist Ernesto de la Cruz hayranı olan 12 yaşındaki Miguel'in ölüler diyarındaki macerasını anlatan film 2018 Oscar ödüllerinde En İyi Animasyon dalına ödül aldı. Peki, Coco filmi konusu ne? Coco filmini kimler seslendirdi? İşte Coco filmi hakkında detaylar...

Coco, Pixar Animation Studios tarafından yapımı gerçekleştirilen ve Walt Disney Pictures tarafından piyasaya sürülen 2017 çıkışlı Amerikan 3D bilgisayar animasyonu müzikal fantastik filmdir. Filmin konsepti, Ölüler Günü adlı Meksika tatiline dayanmaktadır. Film; Unkrich, Jason Katz, Aldrich ve Molina'nın bir hikâyesinden Molina ve Matthew Aldrich tarafından yazıldı. Lee Unkrich'in orijinal bir fikrine dayanan film, Unkrich ile Adrian Molina tarafından yönetildi.

COCO FİLMİ KONUSU NE?

12 yaşındaki Miguel'in en büyük kahramanı efsanevi Meksikalı gitarist Ernesto de la Cruz'dur. Ancak Cruz hayatını kaybetmiştir ve Miguel'in onunla tanışma imkanı yoktur. Her gün onun şarkılarını dinleyen Miguel günün birinde ünlü müzisyenin gitarını bulur. Ancak gitarı çalması onu bir anda Ölüler Diyarı'na götürüverir. Çıkış yolunu arayan Miguel, düzenbaz Hector'la karşılaşır ve birlikte Miguel'in aile tarihinin ardındaki gerçek hikayeyi keşfetmek için olağanüstü bir yolculuğa çıkarlar.

COCO FİLMİNİ KİM SESLENDİRDİ?

Coco filmi seslendirme kadrosunda Anthony Gonzalez, Benjamin Bratt, Gael García Bernal, Renee Victor, Alanna Ubach, Jaime Camil, Alfonso Arau, Herbert Siguenza gibi isimler sesleriyle yer alıyor.