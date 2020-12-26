26 Aralık 2020 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.426 0.00 EURO 9,2440 0.01
USD 7,5890 0.36 ALTIN 458,590 0.27
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bakanlık duyurdu! Ücretsiz verilecek

DHA |  26 Aralık 2020 Cumartesi - 12:17 | Son Güncelleme : 26 12 2020 - 12:27

Ticaret Bakanlığının Coca-Cola Türkiye ile iş birliğiyle hayata geçirdiği "Bakkalımla El Ele" projesiyle 81 ildeki bakkal esnafına e-ticaretten müşteri ilişkilerine, dijital pazarlamadan sosyal medya kullanımına çeşitli eğitimler ücretsiz sunulacak.


 Ticaret Bakanlığı, Coca-Cola Türkiye ile iş birliğiyle  salgın döneminde bakkalların dijital dönüşümde daha etkin yer alabilmeleri ve  rekabet güçlerini artırabilmeleri amacıyla yeni bir proje başlattı. 
 
  Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Bakkalımla El Ele" projesi ile  81 ildeki bakkal esnafına e-ticaretten müşteri ilişkilerine, dijital pazarlamadan  reklamlar ve sosyal medya kullanımına kadar çeşitli konularında eğitim verilecek.
 
Söz konusu eğitimlere Bakanlığın dijital eğitim portalı Sanal Ticaret  Akademisi'nden ücretsiz ulaşılabilecek. Diğer taraftan belirli illerde gezici  tırlarla proje tanıtılacak.
 
Bakkal esnafının hayatını kolaylaştıracak çözümlerin eğlenceli  videolarla kullanıcılara aktarıldığı eğitimleri tamamlayan başarılı bakkallara  "En Dijital Bakkal" sertifikası verilecek. Eğitimlere  "https://akademi.ticaret.gov.tr" adresinden ulaşarak, tüm aşamaları tamamlayan  bakkallar arasında yapılacak çekilişte de çeşitli hediyeler dağıtılacak.
 
Öte yandan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan imzasıyla 81 ilde faaliyet  gösteren tüm bakkal esnafını söz konusu ücretsiz eğitime ve dijital dönüşüme  davet eden mektup gönderildi.
 
Daha fazla müşteri ve gelir
 
Pekcan, projeye ilişkin değerlendirmesinde Türkiye’nin dört bir  yanında faaliyet gösteren ve sayıları 2 milyona ulaşan esnaf ve sanatkarın  üretimleri ve istihdama sağladıkları katkılarla ülke ekonomisinin en önemli yapı  taşlarından olduğunu belirtti.
 
Geleneksel yöntemle yapılan ticaretin yerini elektronik ticaret  anlayışına bıraktığını ifade eden Pekcan, esnaf ve sanatkarların varlıklarını  daha güçlü bir şekilde devam ettirebilmeleri ve değişen ticaret ortamına ayak  uydurabilmeleri için yenilikleri takip ederek gerekli dönüşümü sağlamalarının  oldukça önem arz ettiğini vurguladı.
 
Tüm dünyayı olumsuz etkileyen koronavirüs salgını sonrasında dijital  dönüşümün ve elektronik ticaretin daha da önem kazandığına dikkati çeken Pekcan,  şunları kaydetti:  "Bu dönemde dünya genelinde çeşitli kısıtlamalar uygulanırken,  insanlar evlerinden çıkmadan internet üzerinden alışverişe daha çok yönelmeye  başladı. Bunun bir sonucu olarak Türkiye'de geçen yılın ilk altı ayında 55,9  milyar lira olan e-ticaret hacmi bu yılın ilk altı ayında yüzde 64 artışla 91,7  milyar lira seviyesine yükselmiştir.
 
Bu artışa paralel olarak salgın döneminde gıda-market alışverişleri  önceki yıla göre 4 kattan daha fazla bir artış göstermiştir. Elektronik  ticaretteki bu artışı sayısı 200 bine yaklaşan bakkal esnafımız dijital dönüşüm  uyum sağlayarak fırsata çevirebilir.
 
Biz de Bakanlık olarak hayata geçirdiğimiz Bakkalımla El Ele  Projesiyle bakkal esnafımızı elektronik ticarette ve artan rekabet ortamında  güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Eğitimlerimizle bakkallarımızın dijital dönüşümlerini  sağlayarak, bulunduğu sokağın dışında, internet üzerinden de satış yapmalarını,  farklı yöntemlerle satışlarını artırmalarını, böylelikle hem daha fazla müşteriye  ulaşmalarını hem de gelirlerini yükseltmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Öte yandan  esnaflarımıza yönelik global firmalarla ortak çalışmalarımız devam edecek.”
 
Dijitalleşme ile ticari faaliyetler verimli hale gelecek
 
Salgın döneminde işleri olumsuz yönde etkilenen esnafın yanında  olduklarını vurgulayan Coca-Cola İçecek Üst Yöneticisi (CEO) Burak Başarır da şu  değerlendirmelerde bulundu:
 
"Coca-Cola Türkiye olarak pandemi döneminden en çok etkilenen iş  kollarından yeme-içme sektörüne destek olmayı sorumluluğumuz kabul ediyoruz.  İşletmelerin yeniden müşterileriyle buluşmasında köprü olmak, pandeminin olumsuz  etkilerini en aza indirebilmek için tanıtım ve çeşitli kampanyalarla iş  ortaklarımızın yanında olduk. Şimdi de Ticaret Bakanlığımız ile beraber bakkal  esnafımıza pandemi sonrası değişen pazar koşullarında rekabet gücünü artırmak ve  ticari faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla eğitim desteğinde bulunacağız."
 
Bakkalların perakende sektöründe önemli bir yere sahip olduğunu  belirten Başarır, "Bakkallarımıza, dijital dünyaya uyum sağlamaları ve müşteri  yönetimi konusunda eğitimler hazırladık. Bu eğitimlerle birlikte, bakkalların  yeni iş modellerine daha hızlı adapte olarak, ticari faaliyetlerini daha verimli  hale getirebileceklerine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

ticaret bakanlığı cococola türkiye
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.