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Coca-Cola dünya genelinde 2 bin 200 kişiyi işten çıkaracak

AA |  18 Aralık 2020 Cuma - 7:39 | Son Güncelleme : 18 12 2020 - 7:39

Amerikalı içecek devi Coca-Cola, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle işletme modelinde gittiği yeniden yapılanma kapsamında, 1200'ü Amerika'da olmak üzere dünya genelinde 2 bin 200 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.


Coca-Cola dünya genelinde 2 bin 200 kişiyi işten çıkaracak. Şirketten yapılan açıklamada, salgının, söz konusu değişikliklerin  nedeni olmadığı ancak şirketin daha hızlı hareket etmesi için bir "katalizör"  görevi gördüğü belirtildi. Coca-Cola'nın, Kovid-19 salgınının etkisiyle gittiği yeniden yapılanma  kapsamında, 1200'ü Amerika'da olmak üzere dünya genelinde 2 bin 200 kişinin işten  çıkarılmasının planlandığı aktarıldı. ABD basınında yer alan haberlerde, geçen yılın sonunda 86 bin 200  çalışanı bulunan şirketin iş gücünde, yaklaşık yüzde 12'lik bir azalma olacağı  kaydedildi. Söz konusu işten çıkarmaların, yaklaşık 500'ünün, Coca-Cola'nın  Atlanta'daki merkezinde gerçekleşeceği belirtildi.
 
  
 

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Coca-Cola işten çıkarma 2 bin 200 kişi
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