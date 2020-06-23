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Tehlike giderek artıyor! Ölüm sayısı 9'a yükseldi...

DHA |  23 Haziran 2020 Salı - 9:40 | Son Güncelleme : 23 06 2020 - 9:42

Mardin'den çobanlık yapmak için geldiği Sivas'ta, kene ısırmasıyla bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedaviye alınan Burhan Ay (18), hayatını kaybetti. Bu yıl Sivas'ta KKKA'dan ölüm sayısı ise 9'a yükseldi.


Mardin'de yaşayan Burhan Ay, yazla birlikte çobanlık yapmak için Sivas'ın Yıldızeli ilçesine geldi. Bir süre önce vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkaran Ay, birkaç gün sonra rahatsızlandı.
 
Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne götürülen Ay, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. 15 gündür KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi gören genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bugün cenazesi ailesine teslim edilecek olan Burhan Ay'ın, Mardin'in Mazıdağı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Bu yıl Sivas'ta KKKA'dan ölüm sayısı ise 9'a yükseldi.  

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