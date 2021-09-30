11 Ekim Pazartesi günü 22. yılını kutlayacak CNN TÜRK; her gün son dakika gelişmelerinin takip edildiği haber kuşaklarını, deneyimli moderatörlerin yönettiği Tarafsız Bölge, Akıl Çemberi, Gece Görüşü, Ne Oluyor? tartışma programlarını, Yeşil Doğa, 5N 1K, Zaman Kırılması programlarını ve “O” belgeselini yeni sezonda da ekrana getirmeye devam edecek.
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- CNN TÜRK’ün yeni sezon tanıtım filmi yayınlandı
CNN TÜRK’ün yeni sezon tanıtım filmi yayınlandı
30 Eylül 2021 Perşembe - 12:51 | Son Güncelleme : 30 09 2021 - 12:56
CNN TÜRK’ün yeni sezon tanıtım filmi yayınlandı. “ilk bilen siz olun” sloganıyla hazırlanan yeni dönem tanıtım filminde CNN TÜRK ekran yüzleri, habercilik yayın ilkelerine vurgu yapıyor.
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