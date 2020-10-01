Olay yerinde bulunan CNN TÜRK Dış Haberler Editörü Enver Kaptanoğlu canlı yayında, "İHA'nın vurulma anında ve düşüş anında iki patlama meydana geldiği görülüyor. Çatışmalar şiddetli bir şekilde devam ediyor. Azerbaycan ordusunun Ermenistan mevzilerine yönelik atışları devam ediyor. Ermenistan mevzilerinden de Azerbaycan bölgesine atışlar sürüyor. İki ülke de İHA'larla mevzilere ait noktaları belirlemeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.
- Haberler »
- Dünya Haberleri »
- CNN Türk ekibi kaydetti! Azerbaycan, Ermenistan İHA'sını böyle düşürdü
CNN Türk ekibi kaydetti! Azerbaycan, Ermenistan İHA'sını böyle düşürdü
01 Ekim 2020 Perşembe - 19:11 | Son Güncelleme : 01 10 2020 - 19:59