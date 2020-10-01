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CNN Türk ekibi kaydetti! Azerbaycan, Ermenistan İHA'sını böyle düşürdü

01 Ekim 2020 Perşembe - 19:11 | Son Güncelleme : 01 10 2020 - 19:59

Dağlık Karabağ savaşının beşinci gününe girilirken, Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait bir İnsansız Hava Aracını (İHA) düşürdü. Bölgede bulunan CNN TÜRK ekibi İHA'nın vurulma anlarını saniye saniye görüntüledi.


Olay yerinde bulunan CNN TÜRK Dış Haberler Editörü Enver Kaptanoğlu canlı yayında, "İHA'nın vurulma anında ve düşüş anında iki patlama meydana geldiği görülüyor. Çatışmalar şiddetli bir şekilde devam ediyor. Azerbaycan ordusunun Ermenistan mevzilerine yönelik atışları devam ediyor. Ermenistan mevzilerinden de Azerbaycan bölgesine atışlar sürüyor. İki ülke de İHA'larla mevzilere ait noktaları belirlemeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

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Dağlık Karabağ Ermenistan CNN TÜRK Azerbaycan
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