CNN TÜRK ekibi Kabil'de! Afgan halkı ne diyor?

Afganistan'da Taliban yönetimi ele geçirdi. Özellikle başkent Kabil'de endişe ve kargaşa söz konusu. Peki, Afgan halkı Taliban sonrası Afganistan hakkında ne düşünüyor. CNN TÜRK ekibinden Enver Kaptanoğlu ve Hilmi Yaşa Kabil sokaklarında Afgan halkına mikrofon uzattı. Bir dükkan önünde açıklama yapan Afgan vatandaş şunları aktardı: Buradaki durum iyi, ama iş falan yok. Şu an biz bir şey görmedik. Korku var herkes kaçmak istiyor buradan, korkuyoruz. Kimse bilmiyor sonra ne olacak.

Kabil'de yaşayan başka bir Afgan vatandaşı ise "Ekonomik durgunluk var, devlet daireleri açık değil. Bazı insanlar endişeli, kaçmaya çalışıyorlar havalimanında izdiham vardı. Şimdilik sakinleşti. Bazıları da kaçmıyorlar. Korku dolu bir şey yok şimdilik. Geleceği bilmiyoruz. İşler durgun. Bütün havalimanı kapalı." dedi.