CNN TÜRK ekibi Cudi'nin zirvesinde! Muhabirin zor anları...

Fulya Öztürk, Hilmi Yaşa ve Halil Kahraman, Şırnak'ta Cudi Dağı'nın zirvesine çıktı. Orada Jandarma Komandoların yürüttüğü Yıldırım Operasyonu'nu kahramanlarla birlikte takip etti. Gece boyunca askerlerle birlikte operasyonu izleyen CNN TÜRK ekibi, Mehmetçiklerimizin 2 bin metre yüksekte Cudi'nin zirvesinde terörle nasıl mücadele ettiğini ve bir günlerinin nasıl geçtiğini görüntüledi.

CNN TÜRK ekibi Şırnak'ta Cudi Dağı'nın zirvesine çıkarak Jandarma Komandoların yürüttüğü Yıldırım Operasyonu'nu kahramanlarla birlikte takip etti.

Adı terör yuvası olarak anılan Cudi Dağı artık eskisi gibi değil. Kahramanlarımızn azmiyle Cudi'de artık terörist kalmadı.

Komandoların söylediği tek şey ise, "Son terörist temizlenene kadar biz nöbetimizi tutmaya devam edeceğiz."

ÇEKİME ARA VERMEK ZORUNDA KALDILAR

CNN TÜRK muhabiri Fulya Öztürk Cudi Dağı'nda teröristlerin sığındığı mağaraya çıkarken zorlandı, çekime ara verildi.

Öztürk, ne kadar zorlandığını şu sözlerle anlattı: O komandoların ne mücadele verdiğini daha iyi anladık, o dağlara tırmanırken ben ayakta durmakta zorluk çektim.

BİZDEN BİR İSTEKLERİ VAR...

Kahraman askerlerimizin ise bizden tek bir isteği var; Bizi desteksiz bırakmasınlar, her zaman dualarında yer almak istiyoruz