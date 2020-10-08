CNN TÜRK ekibi Cudi'nin zirvesinde! Muhabirin zor anları...

CNN TÜRK ekibi Şırnak'ta Cudi Dağı'nın zirvesine çıkarak Jandarma Komandoların yürüttüğü Yıldırım Operasyonu'nu kahramanlarla birlikte takip etti.
Adı terör yuvası olarak anılan Cudi Dağı artık eskisi gibi değil. Kahramanlarımızn azmiyle Cudi'de artık terörist kalmadı.
Komandoların söylediği tek şey ise, "Son terörist temizlenene kadar biz nöbetimizi tutmaya devam edeceğiz."
ÇEKİME ARA VERMEK ZORUNDA KALDILAR
CNN TÜRK muhabiri Fulya Öztürk Cudi Dağı'nda teröristlerin sığındığı mağaraya çıkarken zorlandı, çekime ara verildi.
Öztürk, ne kadar zorlandığını şu sözlerle anlattı: O komandoların ne mücadele verdiğini daha iyi anladık, o dağlara tırmanırken ben ayakta durmakta zorluk çektim.
BİZDEN BİR İSTEKLERİ VAR...
Kahraman askerlerimizin ise bizden tek bir isteği var; Bizi desteksiz bırakmasınlar, her zaman dualarında yer almak istiyoruz