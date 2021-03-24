CNN TÜRK'e "En İyi Haber Kanalı" ödülü

Engelsiz Yaşam Vakfı Başkanı Atilla Kaplakarslan da "Niye CNN TÜRK kısmı ortada. Çünkü tarafsız bir habercilik, o yüzden CNN TÜRK" şeklinde konuştu.

Törende Kanal D Ana Haber Spikeri Deniz Bayramoğlu ve 15 sezondur ekranlarda olan Arka Sokaklar dizisi de ödüle layık görüldü.